Британская Satalia будет расширяться в Каунасе

Компания по созданию искусственного интеллекта и научных данных из Соединенного Королевства Satalia будет развивать деятельность в Каунасе.

За два года компания намерена нанять еще 50 работников и надеется, что каунасский офис станет центром научных исследований и проектов развития, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.

По словам главы Satalia Даниэля Хульме, Литва является очень важным местом для развития деятельности компании по причине ее достижений и опыта в науке о данных, информационных технологиях и в сфере научных исследований.

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"Мы ценим литовцев, особенно технологическую и академическую общественность страны. У них есть большое желание развивать знания об искусственном интеллекте и машинном обучении", – сообщил Д. Хульме.

По его словам, компания планирует продолжать общение с академической общественностью и специалистами в сфере технологий.

В данный момент Satalia ищет инженеров, руководителей проектами, ученых, занимающихся наукой о данных.

В прошлом году Satalia приобрела каунасскую компанию Data Dog, обе компании занимаются развитием процессов оптимизации, машинного обучения, инженерными проектами в сфере программного оборудования, создают систему оптимизации для одной из крупнейших торговых сетей в Соединенном Королевстве Tesco.