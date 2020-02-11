Моряков из РФ обманом вербуют для ввоза нелегалов в ЕС: как работает схема

Российские моряки попадают на работу за границу и часто оказываются там в тюрьме по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Как организована эта схема, выяснила DW.

В России вербуют моряков для незаконной перевозки беженцев в ЕС. Мужчин находят рекрутеры с помощью интернет-объявлений, обещая легальную работу на яхте в Турции. После этого их обучают инструкторы в Черногории или Турции. Однако многие из тех, кто нашел работу таким путем, затем оказываются в Греции. Там им грозят тюремные сроки и многомиллионные штрафы за нелегальную перевозку мигрантов. Среди попавших в такую ситуацию много выходцев из России и Украины.

Рекрутеры в Сочи и Анапе

Особенно активно сеть вербовщиков, которые предлагают россиянам хорошо оплачиваемую работу на туристических яхтах в Турции и якобы официальное трудоустройство, действует в Краснодарском крае. Это следует из рассказов моряков и членов их семей.

Рекрутеры размещают объявления о поиске персонала для работы на яхтах в Турции на популярных сайтах вакансий — Avito, Headhunter и других — а также рассказывают о возможности подработать молодым мужчинам, с которыми они "случайно" знакомятся в аэропортах и других общественных местах.

Именно через такого "случайного" знакомого о возможности заработка в Турции узнали два профессиональных моряка из Уссурийска — Алексей Маленков и его напарник Роман Смирнов. Свою историю Алексей, который сейчас находится в камере предварительного заключения на греческом острове Кос, рассказал DW по телефону.

Проживающий в Сочи рекрутер Александр, к которому Алексей и его напарник Роман обратились в начале октября 2019 года, заверил, что работа в Турции будет официальной, с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Перелет в Турцию, проживание в отеле, а также обучение вождению яхты тоже оплачивал работодатель. Трудовой договор обещали оформить уже на месте.

Алексей Маленков отправился в турецкий город Бодрум. Там он провел около месяца в отеле Okyanus вместе с белгородцем Романом Беленко, который должен был стать его напарником на яхте под названием "Daniel Wilwinson". Турецкий капитан, представившийся Ахмедом, регулярно навещал россиян в отеле и оставлял для них там деньги на питание, около 150 лир (примерно 1500 рублей) на человека, рассказывает Алексей.

Он вспоминает, что после первых недель в отеле у него появились сомнения. Но бросить все и вернуться на родину он не решился: так как работодатель оплатил билеты в Турцию и проживание в отеле. Алексей считал, что "находится в долговой ситуации".

Корреспондент DW в Турции обратился в этот отель, чтобы выяснить, помнят ли там двух русских мужчин, которые прожили в отеле целый месяц в октябре 2019 года. Однако представитель отеля заявил, что там останавливаются только пожилые люди, "отель больше напоминает дом престарелых", и двух россиян он не помнит. Другую информацию об отеле, в частности, о том, кто оплачивал проживание россиян там, получить не удалось. Не удалось связаться и с рекрутером Александром, мобильный номер которого не отвечает.

По словам Алексея Маленкова, он и его напарник опасались за собственные жизни и жизни своих близких. "Нам сказали, что мы должны отработать потраченные на нас деньги. Поскольку они (рекрутеры. — Ред.) оформляли наши билеты в Турцию, у них имелись наши паспортные данные и адреса", — говорит Алексей.

В ноябре 2019 года, после того, как Алексей оказался в греческой тюрьме, его жена Евгения Маленкова обратилась в ФСБ РФ с заявлением, в котором указала имена и телефоны известных ей рекрутеров. Женщина потребовала найти организаторов и посредников преступления, в совершении которого власти Греции обвиняют ее мужа. Это заявление было перенаправлено в управление ФСБ в Краснодарском крае. Копия документа есть в распоряжении редакции.

Наем на работу через посредников

Владимира Иванова из Новосибирска (имя и фамилия были изменены редакцией по просьбе моряка) завербовали похожим образом. Как рассказал Владимир DW, объявление о подработке моряком на туристической яхте в Турции нашел в интернете его знакомый. Речь шла о перевозке туристов из Турции в Грецию, Италию и Черногорию. Объявление, на которое он откликнулся, разместил в интернете предприниматель по имени Олег. Когда Владимир позвонил Олегу, тот дал ему телефон некоего Романа. Затем с Владимиром контактировал еще один посредник, Артем. DW попыталась связаться с каждым из них, однако единственным, кто ответил на телефонный звонок, был Олег.

Олег рассказал DW, что проживает в Анапе, а подборкой персонала на яхты занимается всего несколько месяцев, ищет людей исключительно для работы на прогулочных яхтах в Сочи и Новороссийске. При этом он подчеркнул, что "впервые слышит" о том, что российские моряки находятся в греческих тюрьмах. О дальнейших судьбах тех моряков, которым Олег помогал найти работу, он тоже "ничего не знает".

Между тем для Владимира Иванова информация о том, что российские моряки находятся в греческих тюрьмах, стала спасением. Проведя неделю в Бодруме в ожидании некоего русскоговорящего инструктора, Владимир случайно узнал от другого моряка о том, что случилось с Алексеем Маленковым. Он спешно покинул отель, в ожидании рейса провел две ночи в аэропорту и вернулся в Россию. Впоследствии один из российских посредников турецкого работодателя, с которым Владимир общался перед поездкой в Турцию, несколько раз звонил ему и уговаривал вернуться, "чтобы не подвести клиентов", обещая выдать ему за это "пятерку" (пять тысяч евро). Запись этого разговора, сделанную Владимиром в целях предосторожности, он передал в распоряжение редакции.

Роль инструкторов в Турции и Черногории

Как показало расследование DW, наряду с вербовщиками, особую роль в этой схеме играют русскоязычные инструкторы, которые готовят прибывших за границу кандидатов к выходу в море. Местами, где осуществляется подготовка, являются, в частности, турецкий Бодрум и город Бар в Черногории.

Курс подготовки в Черногории проходили, к примеру, 23-летний автомеханик из Белгородской области Алексей Игумнов и его друг, Никита Шаталов. Сейчас оба находятся в заключении в греческом городе Нафплион. DW не удалось пообщаться с ними лично. Историю моряков изложила DW мать Алексея, Светлана Игумнова.

По ее словам, сын узнал о возможности подработать моряком "на сезон" от знакомого. Речь шла о перевозке туристов на яхте из Турции в Италию. Опыта работы не требовалось, обучение необходимым навыкам работодатель обещал провести за свой счет в городе Бар. 22 августа Алексей Игумнов и Никита Шаталов отправились в Москву, откуда вылетели чартерным рейсом в Черногорию.

Как рассказывает Светлана Игумнова, курс обучения морскому делу в Баре, после которого молодые люди рассчитывали получить международные права на управление яхтой, занял около недели. В это время русскоязычный инструктор Алексей ходил с молодыми людьми на яхте вдоль берега, учил их стоять за штурвалом, натягивать канаты и ставить парус. Об этом сообщал Светлане Игумновой ее сын. После этого россиянам объявили, что обещанные им международные права на управление яхтой они получат в Турции, куда должны теперь отправиться морем в сопровождении того же самого инструктора Алексея.

В Турции они еще несколько раз выходили в море с инструктором на пустой яхте, после чего их определили механиками на яхту под управлением двух русскоязычных мужчин, представившихся капитаном Николаем и его помощником Станиславом. Никакой дополнительной информации о личностях этих людей у матери Алексея Игумнова нет.

Сбежавшие капитаны и тюрьма в Греции

Моряку Алексею Маленкову инструктор не требовался. По словам Маленкова, его лишь обучали разворачивать паруса. Когда этот курс был завершен, россияне вместе с капитаном Ахмедом вышли в первый рейс из порта Бодрума. Алексей рассказывает, что вскоре к яхте приблизились две надувные лодки, и турецкий капитан угрозами заставил россиян взять на борт 62 пассажира, "мало напоминающих туристов".

Через какое-то время, воспользовавшись начавшимся штормом, капитан, по словам Алексея, покинул корабль, захватив с собой мобильные телефоны моряков, а оставшимся один на один со стихией россиянам пришлось править в сторону ближайшего берега — Греции, где их и арестовала местная полиция. По греческим законам им теперь грозит до 600 лет тюрьмы.

Вернуться с мигрантами в Турцию, по словам Алексея Маленкова, в условиях сильного штормового ветра было невозможно. "Если бы мы пошли против ветра, то подвергли бы опасности и свои жизни, и жизни людей на борту", — говорит моряк.

В похожей ситуации, судя по всему, оказались также Алексей Игумнов и Никита Шаталов. Мать Алексея Игумнова рассказывает, что после того, как яхта, на которой был ее сын, вышла в море, к ней подплыли надувные лодки. В них находились несколько десятков человек, которые явно не были туристами. Решение брать их на борт, по рассказам Алексея и Никиты, принимал капитан. Через некоторое время, под прикрытием шторма, он покинул яхту, а оставшиеся на ней российские моряки в итоге оказались в руках греческих полицейских по подозрению в незаконном ввозе в страну беженцев.

Яхты без владельца

Возможность для российских моряков доказать свою невиновность осложняется тем, что на борту задержанных кораблей обычно нет сопровождающих документов.

Профессор криминалистики в британском университете Teesside University в Мидлсбро и автор исследования об организации потоков нелегальной миграции в Грецию Георгиос Антонопулос отмечает, что в таком случае определить его владельца чрезвычайно трудно. На практике это означает, что Турция, как любая другая страна, всегда может оспорить принадлежность яхты одному из ее граждан.

"Такие суда никогда не возвращают в страну, из которой они прибыли", — подчеркивает Антонопулос. "Иногда контрабандисты используют для перевозки мигрантов украденные яхты или снабжают их поддельными документами", — добавляет эксперт.

Адвокат, который обещал "помочь"

Между тем Алексей Маленков, ожидающий суда в тюрьме на острове Кос, рассказал, что рекрутер из Сочи Александр, которому он сообщил о своем задержании, нанял для его защиты греческого адвоката. Тот порекомендовал россиянам зарегистрировать в Греции фирму и записать на нее задержанную яхту. Кроме того, адвокат настоял на том, чтобы моряки назвали себя бизнесменами, торгующими шубами. После чего они отказались от его услуг.

По мнению жены Алексея Маленкова — Евгении, предоставленный рекрутером адвокат "не помогал россиянам, а только ухудшал их ситуацию". Рекрутер Александр, как рассказывает жена Маленкова, вскоре перестал отвечать на ее звонки и заблокировал ее номер.

По словам Алексея Маленкова, кроме него и его напарника Романа, в тюрьме находятся еще двое российских моряков, а также несколько украинцев. Все они проходят по делам, связанным с незаконной перевозкой мигрантов.

Поможет ли морякам посольство РФ в Греции

Планирует ли посольство РФ в Афинах помогать россиянам, находящимся в греческих тюрьмах? Пресс-атташе дипмиссии отказался отвечать на такой вопрос DW, сославшись на официальное заявление МИД РФ от 26 декабря 2019 года. В этом документе говорится, что в случае российских моряков "были зафиксированы противоправные действия" и что возможности дипломатических миссий и консульских учреждений РФ в подобных ситуациях весьма ограничены.

В российском посольстве рассказали также, что, по данным греческой стороны, в конце декабря 2019 года, в тюрьмах Греции находились 49 россиян, 24 из них проходят по делам, связанным с незаконной перевозкой мигрантов. Еще 23 россиянина, по сведениям посольства, находятся под арестом в Италии.

Между тем, как рассказала DW глава общественной организации "Русская инициатива" Юлия Серебрянская, занимающаяся судьбам находящихся в греческих и турецких тюрьмах моряков, общее количество таких заключенных, учитывая выходцев из Украины, Казахстана и других стран, жители которых говорят по-русски, может составлять до 300 человек.