В этом сезоне в Литве от осложнений после гриппа скончались четыре человека

ru.DELFI.lt

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что уровень заболевания гриппом в Литве растет, однако эпидемию пока не объявляют. Сообщается, что в этом сезоне в Литве от осложнений после гриппа скончались четыре человека.

По данным НЦОЗ, заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом в Литве возросла. Общий показатель на 6-й неделе этого года (3–9 февраля составил) 85,4 случаев на 10 000 человек, неделю назад – 82,2 на 10 000. Больше всего больных – 108,2 случаев на 10 000 жителей зафиксировано в Каунасском округе, меньше всего – 64,9 на 10 000 – в Таурагском округе. 3–9 февраля грипп диагностировали у 1474 жителей Литвы, с 27 января по 2 февраля - у 1185. На прошлой неделе в больницах находились 119 человек, у которых диагностировали грипп, в их числе 88 детей. В отделении интенсивной терапии было 12 человек, из них 8 - дети. Ежегодно гриппом в Литве болеют 40 000-60 000 человек. ОРВИ в сезон болеют около 800 000 жителей. Чаще всего - дети. Ежегодно бывают случаи смерти от вызванных гриппом осложнений. В 2018–2019 гг. скончались 26 человек, средний возраст которых составляет 60 лет. В 2019–2020 г. уже скончались 4 человека.

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