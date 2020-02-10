Сальмонеллез в Maxima мог появиться из-за коронавируса в Китае: сейчас могут начаться акции

Когда выяснилось, что торговая сеть Maxima не срази сообщила Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС) о зараженном сальмонеллами мясе, эксперты высказывают предположения, почему это произошло – įв Литву попало мясо, которое не смогли вывезти в Китай, сроки годности такого мяса "на грани".

"В Европе на протяжении всего прошлого года цены росли из-за африканской чумы в Китае, когда эта страна была основным импортером свинины, и все основные игроки бросились на этот рынок. Коронавирус "испортил" китайцам Новый год и снизил потребление, но сейчас идет медленное обескровление - часть китайских компаний закрыта или работает не на полную мощность. Накопился избыток свинины, который реализуют на внутреннем рынке Европы. Наверное, это было датское или французское мясо, которое стояло до критического состояния", – предположил Пятрас Чепкаускас, аналитик портала Pricer.lt. Он сказал, что наши торговцы сейчас планируют большие акции.

После того как появилась информация о сальмонеллезе, в сети Maxima была запланирована большая акция. Она должна была состояться 4-10 февраля. Свиной окорок планировали продавать с 40% скидкой. Поскольку в Китай вывозили огромное количество свинины, вероятно, в Литву привезли большое количество мяса, во время акции планировали продать много мяса. С Литвой эти товары имеют лишь одно общее место -мясо здесь нарезают и фасуют.

"Уже две недели назад мы видели, что в литовских магазинах свинину стали продавать с 40% скидкой, обычная наценка составляет 10–15%. Мы посмотрели - мясо из Дании и Франции", – сказал Чепкаускас и прогнозировал, что в ближайшие 2-3 месяца цена на свинину будет падать, поскольку ее нельзя будет вывозить в Китай.

Эксперт назвал еще одну группу товаров, где будут снижаться цены – сообщалось о том, что Польша испытывает трудности с экспортом молочки в Китай. В молочном секторе 30% экспорта Польши идет в Китай.

"Конечно, снизятся цены и на те молочные товары, которые экспортировали в Китай. Это товары, которые прошли термическую обработку, сливочное масло. Это уже видно и в наших магазинах. Впервые за несколько лет пачку масла продают дешевле чем за евро", – он сказал, что торговцы не будут снижать цены, а будут проводить акции.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС), провела проверку мяса по просьбе компании Maxima, обнаружила загрязнение и зафиксировала недостатки в сфере отслеживания такой продукции.

"После проверок мы можем констатировать, что инспекторы обнаружили загрязнения, зафиксированы недостатки в сфере отслеживания такой продукции. Компания Maxima не предоставила документы, доказывающие, что такую продукцию отслеживают", – сказал журналистам заместитель главы ГПВС Мантас Сташкявичюс.

"Это три партии мяса, около 20 тонн. (...) Во время проверки в одном из мест переработки, мы установили, что полученное мясо и производимый продукт не соответствуют. Значит, они получают больше, а производят меньше. Есть несоответствия между количеством доставленной и произведенной продукцией", – прибавил он.

"Мы провели немало лабораторных исследований на протяжении всего этапа – привоза мяса, его нарезки, транспортировки, будут предприняты соответствующие меры. Все можно идентифицировать, когда будут выводы протоколов лабораторных исследований, когда узнаем, откуда пришел патоген", – сказал Сташкявичюс.

По его словам, результаты первых исследований появятся в конце этой недели. Он заметил, что служба не получала информации и жалоб от жителей на заражение сальмонеллезом.

Он прибавил, что Maxima знала о небезопасности продукции уже 3 февраля, но молчала. Напомним, что 7 февраля Maxima остановила торговлю свежим мясом, поскольку возникли сомнения в его качестве.

"Maximа хотела убедиться в том, что результаты исследований появляются через 4–5 дней", - рассказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

"Первые исследования мы передали в лабораторию 28 января. Образцы были взяты в Электренай. Ответ пришел 3 февраля, в одном из образцов было микробиологическое загрязнение. ГПВС об этом не уведомили, поскольку 2 февраля решили закрыть цех.

Тогда мы зафиксировали, что мясо для этих изделий пришло через одного поставщика. Еще одни образцы были переданы на исследование 29 января из цеха в Пилайте. Результаты пришли 4 февраля, а ГПВС информировали 5 февраля в связи с получением протокола о микробиологическом загрязнении. В цеху провели генеральную уборку и дезинфекцию.

После окончания работы наших цехов ежедневно проводят обычную уборку и дезинфекцию", – сказала Дапкене.

По словам представителя Maximа, третью серию образцов в лабораторию передали 30 января (срок годности этого мяса со 2 по 6 февраля), а результаты были получены 4 февраля, они подтвердили подозрения.

"Однако, чтобы полностью удостовериться, мы ждали результатов тех исследований, образцы для которых передали 31 января (срок годности мяса 5 февраля). Они поступили 7 февраля утром. Они подтвердили, что опасность представляет мясо компании Biovelа и маринованные полуфабрикаты.

Мы предприняли более жесткие меры, нежели применяет ГПВС. 7 февраля мы удалили с прилавков свежее мясо и полуфабрикаты, провели дезинфекцию в мясных отделах наших магазинов" – сказала Delfi Дапкене.