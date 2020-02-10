В Вильнюсе обнаружен склад нелегального спирта и сигарет

5 февраля в Новой Вильне (район Вильнюса) сотрудники Криминальной службы таможни обнаружили склад нелегального спирта и сигарет. Задержали троих подозреваемых, 9 ящиков сигарет и около 2,5 тонн спирта, в 500 пластиковых емкостях.

Таможенники сообщили, что это третий склад нелегальных товаров, обнаруженный в Литве за последние дни.

Получив сообщение, таможенники 5 февраля утром проверили гаражи в Новой Вильне. На бывшей стоянке около гаражей таможенники задержали вильнюсца В.Ж., который грузил в микроавтобус Ford Transit ящики с 5-литровыми пластиковыми канистрами, на которых были этикетки средства для чистки. Подозревают, что на самом деле в канистрах был спирт. Груз был замаскирован мешками с луком. Всего в машине был 61 ящик с 366 канистрами спирта.

Еще 11 ящиков нашли в соседнем автомобиле Volkswagen Passat, на котором приехала жительница Вильнюса Э.Ш. В этой машине канистры даже не были ничем прикрыты.

В одном из гаражей, принадлежащем вильнюсцу С.П., полиция обнаружила 57 канистр со спиртом и 9 ящиков белорусских сигарет Fest, Fest 7, NZ Gold.

Всего полиция и таможня обнаружили 494 шт. пятилитровых канистр, 4500 пачек сигарет. Задержаны трое подозреваемых. Начато расследование по факту хранения нелегальных товаров и их реализации.