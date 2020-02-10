Директор компании показал, как надо решать вопрос нелегальных свалок

Несколько дней назад была запущена "Карта Grynas" (Grynas žemėlapis), на которую читатели портала наносят места с нелегальными мусорными свалками. Из указанных мест мусор вывозят. На сегодняшний день благодаря компании Baltijos pajėgos вывезен нелегальный строительный мусор из Павильнисского регионального парка. Кто оставил мусор, выяснить не удалось, однако глава компании Томас Грибаускас предупредил клиентов - парк не место для вывоза мусора.

5 февраля читатель портала DELFI зафиксировала на карте проблему - в Павильнисский региональный парк вывозят мусор. На фото видно название компании Baltijos pajėgos. Ее директор подчеркнул - компания мусор не выбрасывала.

"Поскольку я живу в 1,5 км от этого места, я приехал, собрал мусор, ведь он бросает тень на всех нас. Тем более, что около наших складов есть контейнеры для отходов. Видно, кто-то купил у нас, а потом выбросил здесь рядом. Я живу неподалеку, бегаю здесь с детьми, выгуливаю собаку – видеть такой мусор в парке неприятно. Я думаю, это сделали строители, а не жители. Рядом много строек, но вряд ли кто-то загрязнял бы территорию рядом с домом", – сказал Грибаускас.

Pavilnių regioniniame parke surinktos atliekos Foto: Asmeninis albumas

О мусоре директор Baltijos pajėgos узнал от лесничих, они рассказали, что на "Карте Grynаs" есть такая информация.

"Я поехал в указанное место, оценил ситуацию. мы собрали все, загрузили в автомобиль, но заметили там и другой мусор. Я связался с лесником Вильнюсской мэрии, он обещал приехать. Я предупредил, что на простой легковушке сюда не доедешь", – сказал Грибаускас.

"Я просто решил эту проблему, поскольку не хочу, чтобы падала тень на наших клиентов. Мы - не строительная компания, мы продаем товары, отходы мы утилизируем, как этого требует закон, у нас заключено соглашение с компанией по вывозу мусора, мы так не поступаем. Мы не знаем, кто так поступил, что чтобы подобное не повторилось, надо поднять наше самосознание", – считает он.