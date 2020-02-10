Государственная служба: Maxima знала, но молчала о небезопасном мясе

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС), провела проверку мяса по просьбе компании Maxima, обнаружила загрязнение и зафиксировала недостатки в сфере отслеживания такой продукции.

"После проверок мы можем констатировать, что инспекторы обнаружили загрязнения, зафиксированы недостатки в сфере отслеживания такой продукции. Компания Maxima не предоставила документы, доказывающие, что такую продукцию отслеживают", – сказал журналистам заместитель главы ГПВС Мантас Сташкявичюс.

"Это три партии мяса, около 20 тонн. (...) Во время проверки в одном из мест переработки, мы установили, что полученное мясо и производимый продукт не соответствуют. Значит, они получают больше, а производят меньше. Есть несоответствия между количеством доставленной и произведенной продукцией", – прибавил он.

Сташкявичюс заметил, что Maxima о небезопасной продукции знала 3 февраля, а сообщила в службу только 7 февраля.

На вопрос, будут ли штрафы за нарушения, он ответил, что сначала надо закончить расследование.

"Мы провели немало лабораторных исследований на протяжении всего этапа – привоза мяса, его нарезки, транспортировки, будут предприняты соответствующие меры. Все можно идентифицировать, когда будут выводы протоколов лабораторных исследований, когда узнаем, откуда пришел патоген", – сказал Сташкявичюс.

По его словам, результаты первых исследований появятся в конце этой недели. Он заметил, что служба не получала информации и жалоб от жителей на заражение сальмонеллезом.

Он прибавил, что Maxima знала о небезопасности продукции уже 3 февраля, но молчала.

Напомним, что 7 февраля Maxima остановила торговлю свежим мясом, поскольку возникли сомнения в его качестве.

В субботу поставки свежего мяса в магазинах были возобновлены.