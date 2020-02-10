Говорит Европа. ЕС начинает войну с раком: как это будет выглядеть и чем поможет Латвии?

4 февраля, в Международный день борьбы с раком, Еврокомиссия объявила, что готовит план по борьбе с онкологическими заболеваниями. По статистике, на которую ссылаются еврочиновники, в двух из пяти случаев рак можно предотвратить при условии, что пациенту обеспечена своевременная диагностика и лечение.

О чем речь?

Ежегодно в Евросоюзе рак диагностируют у 3,5 миллиона человек. По данным Еврокомиссии, эта проблема непосредственно затрагивает 40% населения ЕС и оказывает серьезное влияние на функционирование европейских систем здравоохранения. Общий негативный эффект для европейской экономики составляет 100 млн. евро в год.

Онкологические заболевания являются второй по распространению причиной смертности европейцев (на первом месте — болезни сердца и сосудов). Согласно прогнозам Еврокомиссии, к 2035 году число раковых заболеваний должно удвоиться, и, если не предпринимать никаких усилий, рак может стать основной причиной смерти в Европе.

"Каждый год 15 000 европейских женщин умирают от рака шейки матки. Этого не должно быть! Это вопрос регулярного скрининга! Существует вакцинация против вируса папилломы человека. Я хочу, чтобы у каждого из нас был доступ к осмотрам и прививкам!", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен. Еврочиновница не скрывает, что для нее вопрос борьбы с раком является очень личным: младшая сестра фон дер Лайен умерла в 11-летнем возрасте от саркомы.

Конкретную программу действий Еврокомиссия обещает представить к концу года. К ее разработке будут привлечены врачи, ученые, представители организаций по защите прав пациентов, экономисты. Уже известно, что программа будет состоять из четырех блоков:

профилактика (увеличение налогов на табачные изделия и алкоголь, снижение воздействия канцерогенов на окружающую среду и рабочее место, популяризация здорового питания);

диагностика (устранение пробелов в знаниях, дигитализация процесса как способ экономии времени, техническая поддержка государствам-членам, нормативная поддержка, сокращение неравенства);

лечение и уход (ускорение периода начала лечения, стимулирующие инновации, фармацевтическая стратегия для внедрения доступных методов лечения, развитие Европейского Пространство данных о здоровье как способ обмена опытом и результатами исследований);

качество жизни (улучшение качества жизни пациентов и вылечившихся, предотвращение дискриминации, психологическая поддержка, поддержка для возврата на работу).

Что это значит?

В Евросоюзе сегодня нет единого подхода к лечению онкологических заболеваний. Страны-участницы тратят разный объем финансовых средств, используют разные методики, обладают различным техническим и научным потенциалом. Как следствие шансы европейских пациентов победить опасную болезнь не равны, и во многом зависят от того, в какой стране им приходится проходить лечение.

"Сегодня из двадцати семи стран-членов ЕС двадцать пять имеют программы скрининга на рак молочной железы. Это хорошо! Но только двадцать делают то же самое для колоректального рака. Женщина с раком шейки матки, которая живет в Румынии, в 16 раз чаще умирает, чем женщина, которая живет в Италии", — напомнила в своей Урсула фон дер Лайен.

По данным Eurostat, самая высокая смертность от онкологии зафиксирована в Венгрии (345 случаев на 100 000 жителей), Хорватии (334), Словакии (315). Латвия находится на шестом месте в этом трагическом рейтинге (295 летальных случаев на 100 000 жителей). В соседних странах ситуация обстоит ненамного лучше (в Эстонии — 288, в Литве — 281). В среднем по ЕС смертность от рака равна 257 случаев на 100 000 жителей. Лучше всего ситуация с диагностикой и лечением онкологии обстоит на Кипре (194 смерти на 100 000 жителей), в Финляндии (220) и на Мальте (221).

Заметно отличается и степень технической оснащенности больниц в разных странах. По данным Eurostat, если в Греции и на Кипре на 100 000 жителей имеется 5,7 аппаратов для маммографии, то в Румынии и Франции — меньше одного. В Латвии техническая доступность диагностического средства в два раза хуже, чем на Кипре — на 100 000 жителей насчитывается 2,6 аппарата.

Что мне с того?

В Латвии на лечение рака на одного человека выделяется второй самый маленький объем средств в Европе, говорится в докладе Европейской федерации фармацевтических компаний и федераций. Если в других странах в среднем на лечение онкологического больного выделяется ежегодно 188 евро, то в Латвии — только 80 евро.

В вопросе выделения финансирования на онкологические медикаменты Латвия заметно уступает даже соседним государствам. В 2018 году оно составляло всего 34,6 млн евро, в Литве и Эстонии — 129 и 50 млн евро соответственно.

Общие расходы на здравоохранение в Латвии в 2018 году также были одними из самых низких в Европе — 5,9% от ВВП, в то время как в большинстве европейских стран расходы на медицину приближаются к 10% от ВВП, говорится в исследовании.

Еврокомиссия пока нигде не указывает, какими бюджетными ресурсами она располагает для реализации будущего плана по борьбе с раком. Но даже небольшой приток целевого финансирования может существенно улучшить доступность лечения для онкологических больных в Латвии.