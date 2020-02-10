Из-за коронавируса в Литве сокращается число транзитных рейсов, могут опаздывать посылки

Вспышка коронавируса в Китае уже повлияла на литовский логистический бизнес – часть мировых авиакомпаний прекратили рейсы в Китай, сокращается и число транзитных рейсов через Литву. Между тем, в Китае не работают многие логистические центры и промышленные предприятия, все это может создать задержки с доставкой посылок из Китая в Литву.

Литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija подсчитала, что по причине сократившихся транзитных рейсов в Китай она получит меньше доходов, однако большого влияния на ее деятельность это не окажет.

"Сколько точно доходов потеряет компания, пока трудно подсчитать. Это будет зависеть от того, насколько быстро вызов коронавируса будет взят под контроль, и сколько времени авиакомпании будут сохранять отмену рейсов в Китай", – сказал BNS глава Oro navigacija по вопросам коммуникации Витаутас Бенюшис.

В январе компания обслужила 640 транзитных рейсов через Литву в Китай, из них состоявшихся рейсов на 6% меньше, чем в прошлом году. В первые дни февраля их сократилось на 43%.

В среднем за один рейс в воздушном пространстве Литвы из Европы в Китай компания получает около 170 евро доходов.

Транзитные рейсы составляют около 75% всех рейсов, обслуживаемых Oro navigacija. За них компания ежегодно получает около 21 млн евро выручки – около 70% всех доходов. Рейсы в Китай ежедневно составляют около 4-6% всех рейсов, выполняемых через Литву.

Как утверждает глава департамента по корпоративным делам литовской госпочты Lietuvos pastas Вайда Будрене, пока посылки из Китая доставляются без перебоев, однако они могут возникнуть, поскольку в этой стране не работают большинство логистических центров и промышленных предприятий.

"Пока мы не фиксируем перебоев, посылки получаются, однако, видя то, как развивается ситуация, можем предположить, что, скорее всего, в отправке посылок из Китая будут перебои. Интернет-магазины принимают заказы, но некому их паковать, отправлять, производить. В этом могут быть перебои", – сказала BNS В. Будрене.

Посылки из Китая составляют 64% всего потока посылок, следующего через Lietuvos pastas.

Между тем, курьерская компания DPD Lietuva утверждает, что у большинства китайских интернет-магазинов есть склады в Европе, поэтому пока никаких перебоев не ощущается. Все же в будущем, если движение в Китае будет ограничено, могут возникнуть проблемы.

"Пока торгуют остатками, остановившиеся предприятия еще не создают проблем в краткосрочном периоде, но, если кризис затянется, и Китай будет закрыт, изолирован, как в смысле передвижения товаров, так и людей, то в более длительном периоде это ощутят, прежде всего, торговцы, а потом и мы, как посредник", – сказал BNS представитель компании по связям с общественностью Томас Вайшвила.

Посылки из Китая составляют около 1% посылок, обслуживаемых DPD Lietuva.

Возникшая месяц назад в китайском городе Ухане вспышка нового коронавируса уже унесла более 800 жизней, официальное количество зараженных превысило 37, 5 тысяч. Отдельные случаи заражения есть и в других странах Азии, Европы, США.