В Клайпеду пришел новый груз СПГ "Новатэка"

В Клайпедский порт в субботу пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании "Новатэк" – уже 19-й в начавшемся в октябре новом газовом году.

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia пришвартовался у судна-хранилища Клайпедского терминала СПГ Independence поздним вечером в субботу. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.

В четверг в Клайпеду прибыл и крупный груз СПГ из Норвегии – с октября это уже восьмое судно с СПГ компании Equinor. Газовоз Arctic Voyager доставил 140 тыс. кубометров СПГ.

На минувшей неделе литовская разведка отметила, что компания "Новатэк" тесно связана с Кремлем, а ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.