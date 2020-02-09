Литовскую пару в Лондоне отправили за решетку: дуэль между двумя мужчинами превратилась в хладнокровное нападение

35-летняя Аста Юшкаускене и ее 25-летний партнер Мантас Кведарас, осужденный ранее за преступления сексуального характера, проведут за решеткой более двадцати лет - пара была признана виновной в убийстве бывшего мужа женщины в лондонском туннеле, сообщает The Independent.

Объявлено, что оба мужчины - нынешний любовник литовки и ее бывший муж и отец дочери - боролись за сердце женщины. За этим последовало жестокое противостояние, и осужденный за изнасилование М. Кведарас 35 раз ударил ножом в грудь, шею и лицо своего невооруженного пьяного противника. Преступление было совершено 17 июня 2019 года. Было установлено, что убийца был настолько свиреп, что даже кости жертвы были повреждены ножом.

Следующий день после преступления литовская пара отпраздновала в городе за поеданием пиццы.

Жительница Крейфорда А. Юшкаускене была признана виновной в убийстве бывшего мужа и препятствовании правосудию - приговорена к 24 годам тюремного заключения. Ее любовник, который признал свою вину, проведет 22 года за решеткой.

Литовская пара познакомилась в социальной сети, когда М. Кведарас отбывал тюремный срок в Литве за изнасилование несовершеннолетней. После освобождения он приехал в Соединенное Королевство, чтобы встретить новую знакомую, и пять дней спустя у него была дуэль с бывшим мужем женщины.

Прокурор Хью Дэвис сказал суду: "Во время поединка его участники следовали другим правилам, и их силы были явно неравны. Убитый был сильно опьянен алкоголем. В отличие от М. Кведараса, он не был судим. Он также не был вооружен ". Согласно обвинению, молодой человек "также был известен своим агрессивным поведением в тюрьме".

Одна из подруг А. Юшкаускене рассказала полиции, что "сама женщина хотела мужской поединок и собиралась остаться с победителем". Вот, что сказала литовка другой подруге о ее отношениях с М. Кведарасом: "Думаю, я буду играть, пока не попаду в неприятности. Мне, наверное, просто нравится этот риск, опасность".

Старший детектив Лоуренс Смит назвал убийство "хладнокровным нападением" и добавил, что не хочет даже думать о том, "что жертва испытала в последние моменты своей жизни".