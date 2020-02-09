Атлантический циклон принесет штормовую погоду: ожидается сильный ветер

В ночь на воскресенье облака постепенно покинут Литву. Они останутся в северо-восточных районах, но осадки маловероятны. На юго-западной стороне страны небо будет более ясным. Будет дуть юго-западный ветер.

Небольшой дождь позволит воздуху остыть. К утру температура опустится до 0-5 градусов по Цельсию, на побережье - 1-3 градуса по Цельсию. В течение дня порадует солнце. Температура до 2-6 градусов тепла. Дождевые облака обойдут стороной, но юго-западный ветер будет ощущаться все сильнее. Во второй половине дня порывы ветра в некоторых западных районах достигнут 15-18 м / с, ближе к морю - до 19-20 м / с.

Мощный атлантический циклон накроет страну в понедельник. Сильный южный, юго-западный ветер с порывами от 17 до 22 м / с, с суточными порывами до 25 м / с ожидается в большинстве районов. Бурный ветер принесет все виды осадков: ночью снег, слякоть, снова дождь, а днем - дождь и слякоть.

Температура будет оставаться положительной. Ночью будет 0-4 градусов, днем будет 3-8 градусов тепла.

Во вторник и среду сохранится ветреная погода. Ожидаются смешанные осадки. Температура должна быть положительной как ночью, так и днем.