Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. На женщине была зеленая куртка, черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам: 8615 44730, 8700 62074 или 112.