Дагис учредил христианскую партию и стал ее председателем

Депутат Римантас-Йонас Дагис, который раньше был консерватором, а потом социал-демократом, учреждает Христианский союз. 8 февраля в Доме учителя состоялось учредительное заседание партии.

Перед заседанием Дагис сказал, что удалось привлечь больше 2500 человек. Позже уточнили, что партию учреждают 2210 человек.

"Это люди из разных слоев общества, которых объединяют христианские ценности. (…) В партии есть много ученых", – сказал Дагис, которого на съезде выбрали председателем новой партии.

Среди членов партии - два депутата - сам Дагис и Эгидиюс Варейкис. Дагис сказал, что еще не завершилась дискуссия о вступлении в партию со спикером парламента Викторасом Пранцкетисом.

Дагис убежден, что партия без проблем преодолеет 5% барьер.