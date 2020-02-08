Радар зафиксировал рекордное количество нарушителей: кое-кому придется расстаться с правами

Если вам нравится быстро промчаться по улице Гележинё Вилко в столице Литвы – время задуматься. Литовская полиция ясно заявила: она не допустит превращения этой улицы в гоночную трассу. Полиция установила радары в ночь на субботу. В течение нескольких часов радары зафиксировали десятки нарушителей.

Литовская полиция на своей странице в социальной сети Facebook 8 февраля утром сообщила, что в течение нескольких часов радар в этом месте зафиксировал 85 нарушителей скорости. Были те, кто превысил скорость на 30 км/ч.

"А рекордсмены мчались на скорости 106, 104 и даже 150 км/ч", – сообщает полиция.

Стражи порядка предупреждают, что нарушителей ждут большие штрафы, а кое-кто лишится прав на вождение. Подобные акции будут проводиться и в будущем.