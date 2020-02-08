Молодой человек, родившийся и выросший за границей, сначала должен был вернуть деньги, а потом получил повестку в армию

Читательница портала прислала в редакцию письмо, в котором рассказала историю своего сына. "Когда мы эмигранты, а когда Родина в нас нуждается?", - вопрошает читательница.

"В 2001 году в Испании родился мой сын. Мы - граждане Литвы, оставили ему литовское гражданство. Ни о какой помощи мы не просили, потому что жили и живем в Испании.

В 2008 году умер мой муж. Поскольку мы - граждане Литвы, пенсию по утрате кормильца (15 евро в месяц) платила Литва.

Не буду вдаваться в подробности, но через некоторое время во время переписи населения в Литве нас записали, как живущих в Испании эмигрантов. Все хорошо, мы ведь и не живем в Литве. Через несколько лет мы получаем письмо, в нем сказано, что мой сын должен вернуть деньги по утрате кормильца, поскольку мы не живем в Литве. И тут я со всем согласна, мы возвращаем эти деньги.

И тут - сюрприз. Моему сыну, который родился, вырос и до сих пор живет в Испании, учится там, приходит повестка в Литовскую армию!

Дорогие мои, какая армия? Ведь Литва показала, что мы отделены от нее, а тут ребенка, который строит свою жизнь там, где родился, призывают в армию?

Если не явишься – ждет дело и штраф. Не смешно. Мне кажется, мы уже возвращаем Литве все, что были должны. Но я точно не отдам сына в армию страны, которой он до этого не был нужен. Остается один выход – отказаться от гражданства? Мы живем в ЕС, а система как в советское время..."

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Представитель Литовской армии Гедре Казлаускене пояснила, что права и обязанности гражданина Литвы не зависят от того, где он живет.

"У каждого гражданина Литвы есть конституционные права и обязанности, среди них обязательство служить в армии, и это не зависит от того, где он живет.

Отъезд из Литвы не освобождает от обязанности служить в армии. Призывники должны явиться в военкомат или по электронной почте прислать необходимые документы, объясняющие обстоятельства, по которым призыв откладывается или человека освобождают от службы.

Также надо отметить, что военнообязанные, отъезжающие из Литвы больше чем на 6 месяцев, должны сообщить об этом службе комплектации и оставить данные для поддержания связи (эл. почту, номер телефона).

Эта информация нужна на случай мобилизации или призыва в армию.

Информацию о фактическом месте жительства и другую информацию для поддержания связи со сканированным/сфотографированным паспортом надо прислать в военкомат.

За непредоставление этой информации грозит штраф.

Если молодой человек призывного возраста учится за границей, он должен прислать справку из университета. В таком случае молодого человека могут призвать до 26 лет", - сказала Казлаускене.