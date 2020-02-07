Замаскировавшихся во время учений военных в Литве искали с вертолета и с помощью кинологов

На этой неделе во время военных учений в Юрбаркском и Таурагском районах искали пятерых военных.

6 февраля, поздно вечером, портал DELFI получил анонимное письмо, в котором сказано, что военные участвовали в походе. Во время похода военные заблудились. У них не было средств связи. Представители Литовской армии уверяют, что задачей военных было хорошо замаскироваться и они сделали это так хорошо, что никто в течение суток не мог их найти, однако автор анонимного письма представил другую версию происшествия.

"5 февраля, в 13.00 ч. 5 военных моторизированного-пехотного батальона им. Великого князя Литовского Кястутиса участвовали в ориентационном походе, во время которого они заблудились. Поскольку средств связи у них не было, они не могли связаться с командующими и коллегами. В поисках участвовал весь военный транспорт батальона, были созданы поисковые группы, подняли вертолет СОГГ, военная полиция и кинологи с собаками. Поиски начались 5 февраля, в 23 ч. Поиски продолжились и 6 февраля. Около 12 ч. военных нашли", - сказано в письме человека, который не представился и не указал, как он связан с военными.

Представитель ЛА Лаймис Братикас сказал BNS, что 4-6 февраля проходили полевые учения разведчиков.

В них участвовали несколько десятков военных и призывники.

По словам Братикаса, военных разделили на команды, каждая выполняла свою задачу на выделенном участке, нужно было замаскироваться. Для поиска команд использовали кинологов с собаками.

"Военные отлично справились с задачей, их не удалось найти в установленное время", – сказал он, заметив, что в установленное время все группы должны были прийти в определенное место, но одна из 5 групп не явилась. Было решено начать поиск этих военных.

"У военных была необходимая для погодных условий экипировка, запасы еды до конца учений", – прибавил он.

Он сказал, что не будет подробно рассказывать, как военные маскировались, какие задачи выполняли, но в указанном месте они появились позже, чем планировали инструкторы, уже после поисковых мероприятий, хотя сами учения еще не завершились.

Он прибавил, что в четверг обсудили учения, на которых способности военных оценили хорошо, сейчас военные продолжают службу и готовятся к выходным.

Глава СОГГ Рокас Пукинскас сказал, что в два часа ночи из Палукниса подняли вертолет, но он вскоре вернулся назад из-за плохих погодных условий (шел снег и мокрый снег). Он сказал, что в поисках участвовали и другие пограничники.