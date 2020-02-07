Кандидат в министры экономики Лукас Савицкас обещает преемственность начатых дел

Кандидат на пост министра экономики и инноваций Лукас Савицкас, встретившийся с президентом Литвы Гитанасом Науседой в пятницу, обещает обеспечить преемственность начатых дел, если будет назначен членом правительства.

"Я лично акцентировал важность обеспечения начатых дел – укрепления конкурентоспособности бизнес-климата, преемственность инновационной реформы и работы по дигитализации", – заявил Л. Савицкас после встречи с главой государства.

"Дополнительно я обратил внимание на то, что если буду назначен министром, то будут уделять особое внимание поощрению "зеленой" экономики, развитию туризма и сферы публичных закупок", – добавил кандидат, который сейчас занимает пост советника премьер-министра.

Л. Савицкас утверждает, что готов говорить конкретных делах тогда, когда президент примет решение о его назначении министром.

Он добавил, что если будет назначен министром, то его деятельность будет "интенсивным спринтом", поскольку до парламентских выборов останется всего полугодие.

"Время такое, какое есть, условия такие, какие есть. Это будет очень интенсивный спринт, с конкретными делами, которые я надеюсь реализовать вместе с командой", – сказал Л. Савицкас.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис обещал, что решение по кандидатуре Л. Савицкаса будет объявлено до 10 марта, когда начнется весенняя сессия парламента.

"Как вам прекрасно известно, министр сможет приступить к должности только в марте, когда начнется весенняя сессия сейма (...) несомненно, президент примет свое решение значительно раньше", – сказал на пресс-конференции А. Бубнялис.

Он акцентировал, что, невзирая на то, что Л. Савицкас будет работать министром небольшой срок, целесообразно сейчас назначить главу министерства.

"Позиция президента заключается в том, что все государственные ведомства обязаны иметь своих руководителей, чтобы работа в них была слаженной. Министерство также важное ведомство и обязано иметь своего главу, несомненно, этот руководитель должен быть наибольшее подходящим для этой позиции", – сказал А. Бубнялис.

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего главы ведомства Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Президент пока не озвучил своего решения по кандидатуре Л. Савицкаса. Ранее президентская администрация выражала сомнения по поводу этой кандидатуры.