Супруг Кручинскене: моя супруга порвала с партией Путейкиса

Похоже, политическая карьера жительницы Каунаса Эгле Кручинскене в составе Партии центра завершилась так и не начавшись. О том, что Кручинскене не доверяет партии Наглиса Путейкиса, а также Руте Янутене и Криступасу Кривицкасу, сообщил супруг женщины.

"Я, Эгле Кручинскене, не буду участвовать в парламентских выборах с Партией центра. Я не доверяю людям, которые пригласили меня участвовать в выборах", – писал в фейсбуке муж Кручинскене Гинтарас.

"После того как страсти поутихли, Рута Янутене и компания "без шума и пыли" выпроваживают свою фаворитку через заднюю дверь, чтобы она искупила содеянное и делала добрые дела для того, чтобы снова вернуть доверие. Уважаемые господа, ваши теперешние действия хуже того, что им предшествовало", – писал он.

DELFI напоминает, что недавно Кручинскене дала интервью, в котором сказала, что зарплата депутата была бы хорошим вкладом в бюджет ее семьи, однако она хочет попасть в парламент не ради денег, она хочет представлять интересы таких же людей, как она сама.

"Я умею жить в семье с одним мужем 30 лет. Умею на протяжении 5 лет воспитывать детей, присматривать за ними. Я кое-что умею. У меня есть опыт участия в судебных заседаниях, общения с адвокатами, умею общаться с журналистами. Это большой опыт. Немного знаю, что такое побывать в тюрьме, есть тюремный хлеб", – сказала она, заметив, что недостаток парламента - нехватка простых людей среди депутатов.

"Я хочу стать примером для тех депутатов, которые не способны жить с одной женой", – сказала Кручинскене, которая на данный момент нигде не работает, живет в социальном жилье, а также попала в поле зрения социальных работников за то, что на улице ударила ребенка, правда, суд оправдал ее. Правда, перед этим из семьи на месяц забрали обоих детей.

На этой неделе Янутене написала в фейсбуке, что Кручинскене не будет в списке кандидатов Партии центра.

"Я понимаю, что своими безответственными рассуждениями госпожа Кручинскене оскорбила чувства всех людей, которые тяжело работают. Заверяю вас, что она не будет ни 1, ни 10, ни 70 номером. Госпоже Кручинскене надо очень постараться, чтобы вернуть доверие людей. "4 "приход к власти в Литве" – надуманная проблема", – писала Янутене.

Она подчеркнула, что Кручинскене дадут еще один шанс, но ей придется начать с самой низкой ступени.