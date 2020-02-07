Председатель Комиссии по языку: звучат предложения узаконить в Литве второй государственный язык

В литовском языке появляется все больше английских слов. Возникают дискуссии на тему, должны ли работающие в Литве люди знать литовский язык? Председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис сказал, что ненормально, когда поставщики услуг в Литве не говорят по-литовски. Он также сказал, что есть предложения узаконить второй государственный язык.

Правда, Антанайтис считает, что если в будущем такую идею поддержат, то сохранить литовский не удастся.

"Я хочу сказать, что сегодня литовский язык есть лишь у одного государства – Литвы. Этот государственный язык должен занимать ясное место и научиться "общаться" с другими языками. Это значит, что он ни с каким из языков не конкурирует, он выше других. Я бы одобрил такую позитивную дискриминацию.

Рядом есть языки нацменьшинств, которые говорят на них, у них есть право на свою культуру, образование. Хотят узаконить второй государственный язык, об этом много говорят. И я это слышу, предлагают английский язык.

Мы не продержимся больше 30 лет – не сохраним литовский язык. Мы должны передать литовский язык другим поколениям", – считает Антанайтис.

По его словам, такое предложение он услышал на одной пресс-конференции от Андрюса Кубилюса два года назад. Был предложен вспомогательный второй государственный язык для бизнеса.

Обсудили также работающих в Литве таксистов. Профессор ВУ Мейлуте Рамонене сказала, что ей ситуация не кажется ненормальной.

"Ну не знает человек литовского и не знает. Конечно, мы хотим, чтобы в сфере услуг все знали, могли договориться. Если нет таксистов, владеющих литовским, пусть возят те, которые его не знают", – сказала профессор.

Однако Антанайтис с ней не согласен: "Я буду жестче, я читаю, что это ненормально. Я хотел бы уточнить - таксисты обязаны знать и знают, не владеют литовским водители, предоставляющие услуги подвоза, поскольку они пользуются специальными приложениями, но я считаю, что все в Литве, кто предоставляет услуги и общаются с клиентами, должны знать литовский язык. Государственная инспекция по языку готовит поправки к закону, чтобы обязать этих водителей говорить по-литовски. Сейчас по закону они могут его не знать".

Рамонене считает, что не должно быть никакого шума вокруг английских названий компаний.

"Если мы поедем в другие страны, то увидим, что Литва ничем не отличается. И в других странах можем увидеть бренды, компании с названиями на других языках, тут нечего шуметь. При подготовке вех новой политики надо это учитывать. Мы живем в глобальном мире, надо это понимать", – сказала собеседница.

Антанайтис придерживается иного мнения.

"Мы тут не видим угрозы, но Литва не должна быть только архаичной, она должна быть и современной, идти в ногу со временем. Я согласен с профессором, бренды нельзя корректировать. А что касается информации на английском, я считаю в больших городах ситуация ненормальная, я вижу информацию о времени работы на английском языке, об услугах. По закону она должна быть на литовском", - считает Антанайтис.