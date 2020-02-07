Выручка группы Litgrid в прошлом выросла на 1,9% до 194,3 млн евро

В прошлом году консолидированная выручка литовского оператора сети электропередач Litgrid составила 194,3 млн евро – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро).

Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества), сообщила Litgrid промежуточные результаты работы группы по данным до аудита через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

Прибыль группы до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27% до 23,7 млн евро. Маржа EBITDA сократилась с 17% до 12,2%.

Доходы группы Litgrid от передачи электроэнергии, по сравнению с 2018 годом, выросли на 4% до 69,3 млн евро и составили 36% совокупных доходов группы, хотя количество переданной электроэнергии за сопоставимый период сократилось на 2% до 10,277 тераватт-часов. По сообщению компании, рост доходов обусловлен повышением на 6% средней фактической цены передачи электроэнергии.

Наиболее значительным был рост доходов от системных услуг – они выросли на 20% до 70,7 млн евро. Это было обусловлено повышением на 16% цены на системные услуги, введенным Госслужбой регулирования энергетики.

Совокупные затраты группы в 2019 году составили 191,6 млн евро, что на 3,7% больше, чем в 2018 году (за вычетом переоценки долговременного материального имущества в 2018 году), а затраты на системные услуги увеличились на 24% до 74,4 млн евро.

В 2019 году инвестиции Litgrid составили 45,8 млн евро, из них 67% пришлось на реализацию проектов, имеющих стратегическое и национальное, а 33% - на реконструкцию и развитие сети электропередач.

97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.

Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.