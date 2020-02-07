Страны Восточной Европы намерены обжаловать в суде ЕС ужесточение работы перевозчиков

Литва и другие страны Восточной Европы рассматривают возможность совместного обращения в Суд справедливости Евросоюза в связи с планами Брюсселе обязать перевозчиков возвращать грузовики в страны регистрации каждые восемь недель, подтвердили представители литовского правительства.

Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит с рынка компании стран, находящихся на периферии блока, и повысит загрязнение на дорогах.

Министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич подтвердил BNS, что уже началась подготовительная работа в связи с возможной жалобой.

"Мы не только серьезно рассматриваем такую возможность, но уже начали подготовительную работу, оцениваем объем обращения", – отметил министр, в присланном BNS комментарии.

"Я считаю, что разъяснение суда поможет защитить интересы не только Литвы и наших перевозчиков. Это будет также полезно и всей Европы, поскольку положения Пакета мобильности не только нарушают принципы общего рынка, но и расходятся с большими природоохранными целями", – добавил Я. Наркевич.

На прошлой неделе об инициативе стран Восточной Европы первым сообщило агентство новостей Reuters.

Большинство стран одобрили Пакет мобильности, ужесточающий деятельность перевозчиков, в декабре. По этому вопросу еще состоится голосование в Европарламенте.

Источники BNS в Европарламенте утверждают, что дата голосования еще не установлена, но это должно произойти "не раньше, чем в мае".

Заместитель постоянного представителя Литвы при ЕС Симонас Шатунас сказал, что окончательное решение по жалобе в суде будет принято после голосования в Европарламенте.

"Да, в Брюсселе это активно обсуждается. Окончательные коллективные решения, скорее всего, будут приняты после того, как Европарламент окончательно примет этот законодательный пакет", – сказал дипломат.

По данным источников BNS, кроме Литвы, против новых правил выступают еще восемь стран – Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Кипр и Мальта. Их голосов не достаточно, чтобы блокировать решение.

Предприниматели и представители правительств стран, находящихся на периферии ЕС, заявляют, что посредством ужесточения правил западные европейцы пытаются вытеснить их с рынка.

Критики отмечают, что обязательный возврат грузовиков повысит загрязняющие выбросы на дорогах и, таким образом, будет мешать борьбе с климатическими изменениями.

Инициаторы новых правил заявляют, что обязательный возврат грузовиков поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, стремящиеся сократить затраты, учреждаются в одном месте, а действуют в другом.

Западные европейцы утверждают, что ужесточение правил предотвратит нечестную конкуренцию с дешевой рабочей силой и более низкими налогами Восточной Европы, улучшит положение работников.

Если новые правила будут приняты, то в течение полутора лет страны-члены должны будут перенести их в национальное право.

Еврокомиссия еще должна представить оценку воздействия на окружающую среду.

"Мы благодарны Еврокомиссии, которая услышала наши опасения, и еще в декабре прошлого года пообещала нам провести оценку воздействия требования возврата грузовика на функционирование внутреннего рынка ЕС. Надеемся на подробную оценку процесса и готовы представить информацию, необходимую для этого исследования", – сказал С. Шатунас.

Литовская ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что в связи с введением Пакета мобильности транспортный сектор Литвы будет нести огромные убытки, которые в наибольшей степени повлияют на мелкие компании. Без работы останутся почти 35 тыс. лиц, задействованных в транспортном секторе.