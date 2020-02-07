Премьер Литвы в Таллине обсудит вопросы Rail Baltica и энергетики

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу отправляется в Таллин, где примет участие во встрече Совета министров Балтийских стран. На ней планируется обсудить реализацию проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также энергетические вопросы.

Вместе с премьером в Эстонию отправится министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич, вице-министры энергетики и транспорта.

Кроме Rail Baltica, на встрече большое внимание планируется уделить синхронизации линий электропередачи Балтии с Европой, проблемы импорта электроэнергии из третьих стран, сотрудничеству на газовом рынке.

Премьер Балтийских стран в Таллине также встретятся с членом Еврокомиссии Йоханнесом Ханом, ответственным за бюджет и администрирование. Речь пойдет о будущем бюджете ЕС, включая средства Фондов смычки и прямые выплаты фермерам.

Литва не согласна с сокращающимся финансированием проектов смычки страны – согласно последним предложениям, в проекте бюджета 2021-2027 оно сократиться почти на 27% или на 2 млрд евро.