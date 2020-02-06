Посольство России в Литве отреагировало на отчет гоcбезопасности об угрозах

Посольство России в Литве на своем сайте прокомментировало отчет об угрозах нацбезопасности, представленный ДГБ и литовской военной разведкой на этой неделе.

Как и в прежние годы, в отчете говорится, что основную угрозу Литве представляют осуществляемые Россией внешняя политика и политика безопасности.

Российские дипломаты не обошли отчет с стороной. Комментарий посольства был размещен на сайте диппредставительства и в социальных сетях.

"Обратили внимание на очередной отчет литовских спецслужб. Документ производит удручающее впечатление и напоминает скорее историю болезни. Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается Россия"

Нельзя не заметить, что данный документ считается в Литве установочным, с которым должны сверять свои действия не только госструктуры, но общественные организации, в т.ч. состоящие из выходцев из иностранных государств. В случае несоблюдения норм и правил, прописанных ДГБ, в ход идут запугивание, аресты, задержания, расследования, публичное шельмование и т.д. Не скроем, подобная «воспитательная практика» хорошо известна из совсем недавней истории", - говорится в комментарии посольства.

На пресс-конференции глава ДГБ Дарюс Яунишкис упомянул и о долговременной операции, которую проводили российские службы.

"Как один из случаев такого воздействия против Литвы мы расцениваем долгосрочную операцию ФСБ в отношении общины российских соотечественников. ФСБ систематически завязывало контакты с представителями этих организаций в Литве. Организовывали и финансировали мероприятия в поддержку политики российской истории, в русскоязычных СМИ распространяли пропаганду, подготовленную ФСБ", – сказал глава ДГБ. Он заметил, что через такие контакты собирали информацию не только о политическом положении, но и о конкретных лицах.

Д.Яунишкис сказал, что со стороны России все еще наблюдается наглая попытка оказывать влияние на живущих в Литве русских.

"Возможности России оказывать влияние на литовскую общину достаточно ограничены. Но мы не замечаем, чтобы количество таких попыток сокращалось. Есть такие попытки, они достаточно дерзкие. Это все еще пытаются делать в той или иной форме: играя деньгами, чувствами. Такое есть", – сказал Яунишкис о влиянии России на соотечественников. Он сказал, что эти возможности России все же ограничены. "Влияние уменьшается, вне всякого сомнения. Я должен констатировать, что уровень сознательности граждан значительно повысился. Я бы сказал так, да, такие возможности ограничены", – заметил глава ДГБ.