Социал-демократы критикуют правительство Литвы, которое не хочет вводить уголовку для клиентов проституток

Литовские социал-демократы утверждают, что правительство Литвы сделало шаг назад в области прав человека, когда отклонила предложение по примеру Швеции отказаться от штрафов для проституток, а строже наказывать их клиентов.

"Проституция – это использование человека как вещи, и члены правительства говорят, что это нормально", – сказал на пресс-конференции в четверг в Сейме лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас.

Социал-демократ так прокомментировал решение правительства не поддержать предложенные ими поправки об отмене административной ответственности за проституцию и предусмотреть уголовную ответственность для покупателя сексуальных услуг.

"Мне кажется, пришло время развернуть свой мозг на другой вектор, чтобы можно было на самом деле встать на позицию защиты прав человека, уважения к попранному достоинству этих людей, так как в противном случае мы будем отставать от прогрессивной Европы", – сказал Ю. Сабатаускас.

Сейчас за проституцию применяется административная ответственность – штраф в размере от 90 до 140 евро и от 140 до 300 евро при повторном нарушении.

Несколько парламентариев предложили не наказывать занимающихся проституцией лиц, а считать лицо, которое хотело воспользоваться или воспользовалось этой услугой, совершившим уголовное преступление и наказывать штрафом в размере от 750 до 2500 евро или арестом на срок от десяти до 45 суток.

Сейчас для таких лиц предусмотрена административная ответственность – как и в случае занятия проституцией.

Министерство юстиции утверждает, что новейшие международные научные исследования показывают, что изменения законов, связанные только с криминализацией сексуальных услуг, не уменьшают масштабы проституции.

"В случае криминализации пользования услугами проституции применение ответственности за действия такого характера стало бы неадекватным опасности совершённых действий", – говорится в документе.