Криминал в крупных городах Литвы: в статистике убийств много неясностей

После того как американский портал Fox News представил данные, согласно которым Каунас, Вильнюс и Клайпеда являются лидерами по количеству убийств в Европе, в Литве прокатилась волна возмущения, хотя часть литовских экспертов все же признает, что в европейском контексте наши города предстают не в лучшем свете.

Журналист и автор книг о криминальном мире Литвы Дайнюс Даргис сказал, что такая неточная информация осядет темным пятном на репутации страны.

"Я оцениваю это критически и плохо. Думаю, что они совсем не углублялись в ситуацию. В Каунасе последнее резонансное убийство было совершено в 2016 г. – это убийства Ремигиюса Моркявичюса. А они якобы опираются на данные 2017 года. Не знаю, как и что они исследовали, но в последние 4 года резонансных убийств в Каунасе не было", – сказал DELFI Даргис.

Он считает, что американцы видят Литву все еще в свете 1990-ых гг.

"Они привыкли, что с 1990 г. в Америку ехали убийцы, преступники, и думают, что здесь остаются такие же монстры. Они зациклились на волне криминала 1990-ых", – считает Даргис.

Он вспомнил историю 2015 года, когда норвежцы приехали в Литву снимать сюжет об угонах автомобилей.

"Они попросили, чтобы их в Шилайняй (район Каунаса) оставили одних и думали увидеть там едва ли не гетто - перестрелки, открытую торговлю наркотиками, проституток у каждого подъезда. Они надеялись найти очень открытые сцены. Позже выяснилось, что они отталкивались от статьи своего соотечественника, в которой в 2003 г. было сказано, что из Шилайняй едет много жуликов, разоряют Норвегию, другие Скандинавские страны", – рассказал Даргис.

Он сожалел о том, какой резонанс принесет эта публикация, назвал ее черным пиаром.

Представитель правительства Литвы Марюс Гурскас удивлялся тому, как рождаются такие статьи.

"Бюро ООН ежегодно представляет интересную статистику с цифрами. В числе данных есть и данные об убийствах на 100 000 жителей в конкретном городе. Данные передают госведомства, их накапливают, обрабатывают и предают огласке. Данные уточняют. Кстати, Литва одна из немногих предоставила данные за 2018 год", – писал он.

"Что дальше? А дальше бывают интересные вещи, особенно если не хватает времени или желания углубиться в них. Похоже такое случилось со статьей Fox news, в которой подписан приговор трем литовским городам. Автор статьи находит интересный отчет (он появился в 2019 г.), читает, находит интересные данные – где-то в Европе количество убийств ненормально низкое, в 10 раз меньше, чем в американских городах! Есть материалы для хорошей статьи. Что еще нужно?", – писал Гурскас.

Он обратил внимание, что в отчете есть 103 европейских города, а в статье учитывают только 66. Кроме того, это данные за 2016 год.

Гурскас представил ответ журналистки на запрос правительства Литвы: "Читатели понимают, что небольшой размер литовских городов влияет на данные".

На американскую статью отреагировал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

"Внимание – фейковая новость!!! И ее представил американский канал, который борется с фейками, Fox News, утверждающий, что литовские города якобы самые опасные в Европе из-за большого количества преступлений (конкретно – убийств).

Однако утверждение, что в Вильнюсе в 2017 году на 100 000 жителей пришлось 3,9 убийств, не отвечает данным. Даже если считать сам Вильнюсский регион – то количество убийств все равно намного меньше (~ в два раза), чем сообщается, остается гадать, откуда взяты эти данные", – вопрошает Маурицас.

Он также обратил внимание на то, что в этом списке не хватает других городов, например, Риги, поскольку в Латвии убийств было на 40% больше, чем в Литве.

Политолог ВУ Мажвидас Ястрамскис отреагировал на публикацию американского портала так: "Говорят, если можешь не писать - не пиши. Так и здесь, не разбираешься в статистике, не пиши статью на ее основе".

"Представители правительства Литвы заметили, что статья составлена на основе данных из 66 городов (22 стран). Трудно оспаривать селективность и необъективность "исследования". В данные портала не входят многие страны, которые есть в отчете ООН", – писал Ястрамскис.

Он заметил, что Fox News не учитывали Балканские страны и Россию.

"Пришлем данные ООН за 5 лет (2011-2016). Эти данные охватывают почти все страны Европы, по три города в каждой, не было данных только о Киеве и Дублине.

Тут появляются интересные моменты. Оказывается, самый опасный город в Европе - не Москва или Каунас, а Кагул в Молдове. Но о нем за 5 лет есть только одна цифра. Поэтому оставляем те, по которым есть данные хотя бы за 2 года. На этот раз десятка выглядит так: Биело-Поле (Черногория), Краснодар (Россия), Прешов (Словакия), Клайпеда (Литва), Каунас (Литва), Вильнюс (Литва), Москва (Россия), Рига (Латвия), Лиепая (Латвия), Шан (Лихтенштейн)", – писал Маурицас.

Он заметил, что Fox News заврался, литовские города не самые опасные в Европе.