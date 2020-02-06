С 2021 года электронная виза будет действовать по всей России

В прошлом году российские власти значительно упростили процесс получения туристических виз для въезда на территорию Калининградской области и в Санкт-Петербург для граждан 53 государств. Как рассказал газете "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов, с 2021 года действие визы распространят на всю Россию, но она станет платной.

"К настоящему времени оформлено более 94 тыс. электронных виз для въезда на территорию Калининградской области и более 105 тыс.— в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 80% из них было использовано. Эксперимент хорошо себя зарекомендовал", — отметил Иванов.

Высокопоставленный российский дипломат сообщил, что с 1 января 2021 года будет введена единая электронная виза для краткосрочных поездок (до 16 дней). Она будет действительна для перемещения между всеми субъектами Российской Федерации, пишет портал rus.delfi.ee.

"До упомянутого срока какие-либо изменения порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ по электронным визам не планируются", — добавил он.

"При этом имеется общее понимание, что с 2021 года за выдачу единой электронной визы будут взиматься сборы в размере до $50, которые целиком будут доходом государственного бюджета".

Проблемы могут начаться уже на границе

Невинные поездки в Калининград и Санкт-Петербург, а там на первый взгляд дружеские беседы, предложения "помочь в решении финансовых вызовов" или грубый шантаж – это только часть мер, которые применяет российская разведка, пытаясь шпионить за Литвой и другими ее союзниками по НАТО, сказано в отчете об угрозах нацбезопасности.

Оценка угрозы нацбезопасности, представленная ДГБ и военной разведкой показала, что агрессивные попытки Кремля разными способами шпионить за гражданами Литвы могут участиться.

"В 2019 г. Россия дала возможность гражданам Литвы и еще 52 стран приезжать в калининградскую область и Санкт-Петербург по бесплатным электронным визам. Так она поощряет туризм и надеется привлечь больше денег.

Такое решение России не только открывает перед жителями Литвы больше возможностей, но и представляет угрозу нацбезопасности. Упрощение визового режима и рост потока иностранцев в России - благоприятные условия для российской разведки.

Она систематически ищет иностранцев, которые могли бы предоставлять ценную информацию о зарубежных странах или выполнять другие задачи.

Большая часть раскрытых случаев шпионажа в странах Балтии - это был шпионаж на территории страны: людей, согласившихся предоставлять информацию, завербовали, когда они ездили в Россию. Российская разведка получает информацию о людях, которые хотят поехать в Россию, когда они подают заявку на получение визы", – сказано в отчете.

Разведка ищет среди этих людей тех, кто мог бы стать источником ценной информации или имеет уязвимые места. Особое внимание уделяется бывшим и нынешним политикам, предпринимателям, сотрудникам правоохраны, военным, журналистам.

Кроме того, есть иная тенденция - российская разведка вербует все, кого можно завербовать, а потом уже думает, как задействовать этих агентов, например, для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, выполнения роли связных, помощи в каких-то организациях.