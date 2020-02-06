"К настоящему времени оформлено более 94 тыс. электронных виз для въезда на территорию Калининградской области и более 105 тыс.— в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 80% из них было использовано. Эксперимент хорошо себя зарекомендовал", — отметил Иванов.

Высокопоставленный российский дипломат сообщил, что с 1 января 2021 года будет введена единая электронная виза для краткосрочных поездок (до 16 дней). Она будет действительна для перемещения между всеми субъектами Российской Федерации, пишет портал rus.delfi.ee.

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"До упомянутого срока какие-либо изменения порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ по электронным визам не планируются", — добавил он.

"При этом имеется общее понимание, что с 2021 года за выдачу единой электронной визы будут взиматься сборы в размере до $50, которые целиком будут доходом государственного бюджета".

Проблемы могут начаться уже на границе

Невинные поездки в Калининград и Санкт-Петербург, а там на первый взгляд дружеские беседы, предложения "помочь в решении финансовых вызовов" или грубый шантаж – это только часть мер, которые применяет российская разведка, пытаясь шпионить за Литвой и другими ее союзниками по НАТО, сказано в отчете об угрозах нацбезопасности.

Оценка угрозы нацбезопасности, представленная ДГБ и военной разведкой показала, что агрессивные попытки Кремля разными способами шпионить за гражданами Литвы могут участиться.

"В 2019 г. Россия дала возможность гражданам Литвы и еще 52 стран приезжать в калининградскую область и Санкт-Петербург по бесплатным электронным визам. Так она поощряет туризм и надеется привлечь больше денег.

Такое решение России не только открывает перед жителями Литвы больше возможностей, но и представляет угрозу нацбезопасности. Упрощение визового режима и рост потока иностранцев в России - благоприятные условия для российской разведки.

Она систематически ищет иностранцев, которые могли бы предоставлять ценную информацию о зарубежных странах или выполнять другие задачи.

Большая часть раскрытых случаев шпионажа в странах Балтии - это был шпионаж на территории страны: людей, согласившихся предоставлять информацию, завербовали, когда они ездили в Россию. Российская разведка получает информацию о людях, которые хотят поехать в Россию, когда они подают заявку на получение визы", – сказано в отчете.

Разведка ищет среди этих людей тех, кто мог бы стать источником ценной информации или имеет уязвимые места. Особое внимание уделяется бывшим и нынешним политикам, предпринимателям, сотрудникам правоохраны, военным, журналистам.

Кроме того, есть иная тенденция - российская разведка вербует все, кого можно завербовать, а потом уже думает, как задействовать этих агентов, например, для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, выполнения роли связных, помощи в каких-то организациях.