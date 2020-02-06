Вильнюсская полиция информировала Delfi, что около 8 ч. поступило сообщение о том, что на дороге в сторону Шальчининкай, у поворота на Юодшиляй, произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль VW Passat.
На место происшествия выехала не только полиция, но и врачи. Помощь медикам потребовалась пяти пострадавшим.
Сообщается, что пострадали 3 пассажира микроавтобуса и 2 пассажира VW Passat.
О состоянии пострадавших пока никаких данных нет.
Ведется расследование. Из-за ДТП на дороге образовался затор.