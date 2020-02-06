В Вильнюсском районе столкнулись микроавтобус и VW Passat: пострадали 5 человек

В четверг утром в Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие.

Вильнюсская полиция информировала Delfi, что около 8 ч. поступило сообщение о том, что на дороге в сторону Шальчининкай, у поворота на Юодшиляй, произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль VW Passat.

На место происшествия выехала не только полиция, но и врачи. Помощь медикам потребовалась пяти пострадавшим.

Сообщается, что пострадали 3 пассажира микроавтобуса и 2 пассажира VW Passat.

О состоянии пострадавших пока никаких данных нет.

Ведется расследование. Из-за ДТП на дороге образовался затор.