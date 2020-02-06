Советник президента Литвы о трудоустройстве жены Сквернялиса: есть вопросы

Старший советник президента Литвы Гинатаса Науседы Повилас Мачюлис сказал, что вопрос трудоустройства супруги премьер-министра Саулюса Сквернялиса не будет главным вопросом встречи президента с премьером. По его словам, хотя Науседа и говорит о том, что чиновники должны соблюдать высокие стандарты этики и прозрачности, конкретный вопрос трудоустройства супруги премьера не стоит "заострять".

"Президент уже неоднократно говорил, что чиновники и государственные служащие должны избегать любого конфликта интересов, даже и его видимости.

Очевидно, что у знатоков конституционного права (...) точно есть вопросы в связи с этой ситуацией. Но я не хотел бы заострять этот вопрос, понимая, что это касается не только премьера и его супруги, подобные проблемы возникают у многих государственных служащих, занимающих высокие посты - их вторая половина не может нормально делать карьеру.Поскольку в таком случае, какой бы пост эта вторая половина не заняла, делая карьеру, часто пытаются узреть теории заговора.

Но я не говорю, что в данной ситуации не возникают вопросы. Они возникают. Если премьеру не удалось ответить на них с первого раза, может удастся сделать это со второго, но я не думаю, что надо заострять эту ситуацию", – сказал LRT Мачюлис.

На вопрос, намерен ли президент лично интересоваться вопросом трудоустройства жены премьер-министра, Мачюлис сказал, что у президента есть более серьезные вопросы. "У президента есть более серьезные вопросы, которые касаются как премьер-министра, так и правительства и министров. Этот вопрос не будет главным акцентом предстоящей встречи", – сказал Мачюлис.

4 февраля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обновил свою декларацию частных интересов – глава правительства указал, что его жена Сильвия Скверняле работает в сети АЗС Orlen Baltics retail, принадлежащей концерну Orlen, сообщил портал lrytas.lt.

Советник премьер-министра Томас Бержинскас не мог сказать lrytas.lt, когда Сверняле устроилась в эту компанию и какую должность там занимает. "Появились новые обстоятельства в связи с рабочим местом супруги, поэтому премьер-министр, как того требуют законы, указал эти обстоятельства в своей декларации. Других комментариев не будет", – сказал советник.

"Сначала надо выяснить, какую должность занимает супруга премьера или кем ее устроили. Я знаю только, что это не руководящая должность. <...> Человек устраивается на работу по специальности, рядовая должность. А какая разница, где? Жена премьера не имеет права работать?", – сказал в интервью на радио LRT лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

"Мне об этом Саулюс сказал примерно неделю назад. Он сказал, что Сильвия устроилась рядовым финансовым аналитиком в одной из компаний, связанных с Orlen. Он мне тогда сказал, что его наверняка обвинят черти в чем. Я сказал, что это смешно – обычная женщина устраивается на обычную должность, за элементарную зарплату, разве кто-то что-то начнет раздувать", – вспоминал он о разговоре. Кроме того, Карбаускис поздравил супругу премьер-министра.

"Я поздравляю ее с тем, что она начала работать. Рядовая женщина – найдите мне других жен премьеров, которые устраиваются в обычную компанию на обычную должность. Это пример того, что речь идет о простой семье, о чем мы тут говорим? Жена, любящая своего мужа и свою семью, идет работать в обычное место по специальности, чтобы содержать семью", – сказал DELFI Карбаускис.

Политик сказал, что любая должность жены премьера вызвала бы вопрос – точно ли ее приняли в результате конкурса.

В конце прошлого года портал 15min.lt писал, что после встреч Сквернялиса с польскими политиками, о которых не сообщалось, нефтеперерабатывающий концерн Orlen Lietuva, которым управляет польская государственная компания Orlen, получил скидки на перевозку грузов по железной дороге (ее предоставила госкомпания "Литовские железные дороги").

В свою очередь концерн поддержал баскетбольные клубы - вильнюсский Rytas и паневежский Lietkabelis, а также Региональную баскетбольную лигу – все эти организации связаны с предпринимателями из окружения Сквернялиса.

Премьер назвал эту информацию сознательной ложью. Он сказал, что соглашение между "ЛЖД" и Orlen Lietuvа было в интересах государства.