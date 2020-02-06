В Литве выпал снег, условия на дорогах сложные

6 февраля утром условия на дорогах в Литве сложные.

Сложные условия наблюдаются в восточной и юго-восточной части Литвы, там из-за снега дороги местами покрыты слоем талого снега, с колеями.

В Расейнском и Алитусском районах гололед.

В Варенском, Пренайском у Каунасском районах на дорогах с неинтенсивным движением образовался иней.

На остальной части территории страны дорожное покрытие в основном влажное или-за дождя.

Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на взморье – до 5 градусов тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, днем во многих районах ожидаются небольшие осадки, вечером прогнозируют гололед. Температура днем 1-6 градусов тепла, вечером от 0 до 5 градусов мороза.