Американский портал составил рейтинг лидирующих по числу убийств городов Европы: 3 первых - в Литве правительство требует объяснений

Популярный американский портал Foxnews, который, правда, оценивают неоднозначно, 4 февраля опубликовал статью под названием "10 смертоносных городов Европы". В публикации сказано, что рейтинг составлен по количеству убийств на 100 000 жителей. Первые три места достались крупным городам Литвы.

"По сравнению со статистикой США, европейские города по количеству убийств можно считать более безопасными. Европейские города по количеству совершаемых убийств попадают в 50-ку по всему миру, а в городе с самым высоким уровнем смертности в результате убийств на 100 000 жителей, убийств совершают в 10 раз меньше, чем в американском городе, лидирующем по количеству убийств", – сообщает портал foxnews.com.

По данным портала, этот список был составлен на базе отчета Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Сам отчет состоит из 6 частей и ни в одной из них отдельно не упоминается, сколько убийств совершают в конкретных городах. Кроме того, в отчете использовались данные за 2017 год.

Правда, в базе данных UNODC есть статистика убийств в отдельных городах мира. Однако по статистике видно, что Литва данные по этому показателю за 2017 год ООН не предоставляла. Последняя статистика, которая пришла из Литвы, датируется 2016 годом. Возможно, ее и использовали американцы.

На первом месте рейтинга - Каунас - 5,4 убийств на 100 000 жителей.

"Каунас - второй по величине город в Литве, в нем 383 764 жителей. Количество убийств в нем в 10 раз меньше, чем в Сент-Луисе (60,9 на 100 000 жителей)", – пишет foxnews.com

На втором месте – Вильнюс. По данным ООН, в столице Литвы на 100 000 жителей приходится 3,9 убийств. "Вильнюс - столица Литвы и самый большой город. Из-за большого количества туристов больше всего преступлений там совершают в Старом городе, однако чаще это бывают кражи", – сказано на сайте.

На третьем месте - Клайпеда (3,9).

"Литовские города занимают три первые позиции в Европе по самому большому количеству убийств. В целом количество криминальных преступлений в Литве увеличилось после того, как была ужесточена ответственность за нетрезвое вождение", – сказано на сайте foxnews.com.

Далее следуют французский Марсель (3,5 на 100 000 жителей) и венгерский Дебрецен (3).

Представители правительства Литвы связались с американским порталом Fox News.

Представитель правительства Литвы, отвечающий за имидж, Марюс Гурскас сказал, что такая интерпретация статистики не показывает реальную ситуацию.

"Если оценивать ситуацию реально, то ни Вильнюс, ни Каунас, ни Клайпеда не входят в десятку городов Европы, где совершают больше всего убийств или в число самых опасных городов Европы", – сказал BNS Гурскас 6 февраля.

"Мы общались с журналисткой, спросили, под каким углом хотели взглянуть на ситуацию, может, она хотела сравнить ситуацию в Европе и США и показать, что в Европе не таких большие цифры, как в США. Но при таком заголовке и подаче материала, я бы сказал, что это выборочность", – сказал он.

По словам Гурскаса, госведомства должны думать о том, как литовскую статистику подавать ООН.

"Надо обсудить с коллегами из МИД, говорить о том, как эти данные подаются ООН, как в других бюро", – сказал представитель правительства.

В отчете UNODC цитируются слова исполнительного директора Юрия Федотова, который пишет: "Надеюсь, полученные данные будут использованы по назначению, а не для выбора "столиц убийств".

Федотов подчеркнул, что особое беспокойство вызывает ситуация с преступностью в США. Что касается Европы, он указал ряд позитивных моментов. По его словам, с 2002 г. количество убийств в Европе сократилось на 63%.

Однако, если рассматривать данные UNODC, а не американского портала, видно, что больше всего убийств в Европе совершают в Москве - 7,6 на 100 000 жителей. Далее, по данным 2016 г., идет Каунас (5,4). На третьем месте - Санкт-Петербург (4,9), за ним Вильнюс и Клайпеда (по 3,9). Правда, даже эти данные показывают большое количество убийств в Литве.

Вопрос вызывает и то, какие данные брал UNODC, поскольку по информации Департамента информатики и связи, в Вильнюсе в 2017 г. было зарегистрировано 13 убийств, это 1,9 на 100 000 жителей.

Не соответствуют также и данные по Каунасу. По данным департамента, в 2017 г. в городе было зарегистрировано 22 убийства - это 5,7.

Стоит также отметить, что "Fox news" оценивал только города стран Европейского союза, поэтому название "смертоносные города Европы" не совсем точное.

То, что страны Балтии в контексте других стран Европы выделяются количеством убийств - не новость. Согласно данным Евростата за 2017 год, больше всего убийств на 100 000 жителей зафиксировано в Нидерландах (17,09). На втором месте в этом черном списке - Латвия (5,59).

По этим данным, Литва находится на третьем месте - это 3,97 убийства на 100 000 жителей. За Литвой следует Эстония - 2,2.