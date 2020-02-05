Комментируя отчет, представленный разведкой, премьер сказал, что риски известны и находятся под контролем.

"Я бы увидел угрозу, если бы мы приблизились к критическому пределу, когда можно было бы говорить о монополизации рынка, как это было с "Газпромом", – сказал в среду журналистам С. Сквернялис.

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"В данном случае этого совершенно нет, объемы невелики, более того, благодаря появлению этого поставщика удалось добиться снижения цен других поставщиков, и в противном случае мы бы не могли похвастаться такими ценами, по которым сейчас поступают по морю грузы сжиженного газа", – сказал он.

"Риски названы, они известны, для этого и существует Департамент госбезопасности, чтобы их называть. Наша цель - это контроль над рисками. Они находятся под контролем", – сказал С. Сквернялис.

По данным оператора терминала Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta, рыночная доля этой компании составила 13% импортированного газа.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в опубликованном во вторник ежегодном отчете указывают, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

"Новатек" мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий", – утверждается в отчете.

"Новатэк" заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран", – говорится в отчете.

Газ "Новатэка" закупает единственная литовская компания – контролируемый частными акционерами завод удобрений Achema, он также закупает газ и у "Газпрома". Обычно компания не комментирует, сколько газа и у кого закупает.