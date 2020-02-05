Сквернялис о работе жены: моя фамилия для нее - минус

После того как премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис указал в декларации новое место работы своей супруги Сильвии, началась шумиха. Премьер-министр решил сам прокомментировать эту ситуацию. Он сказал, что супруга после отпуска по уходу за ребенком искала более спокойную работу.

"Да, после отпуска по уходу за ребенком она искала работу, она решила сменить место работы. У нее есть необходимая компетентность и образование", – сказал о супруге Сквернялис.

Он заметил, что жена отказалась от должности в банке Swedbank.

"Это было связано с занимаемым мной постом, в ее сферу входило общение с клиентами", – сказал премьер. По его словам, жена вышла на работу с 6 января.

"Конечно, она искала работы, были предложения и из государственного сектора, но в таком случае шумиха была бы еще больше", – сказал СМИ премьер.

Он заметил, что зарплата жены меньше половины его зарплаты.

"Я уверен и не сомневаюсь в компетентности жены, проработать 20 лет в одном из банков, тут помощь мужа не нужна", – сказал Сквернялис.

"Я думаю, она выбрала более спокойную работу", – сказал премьер и прибавил, что для его супруги его фамилия - минус, а не плюс.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис информировал DELFI, что Скверняле работает в одной из компаний концерна финансовым аналитиком.

4 февраля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обновил свою декларацию частных интересов – глава правительства указал, что его жена Сильвия Скверняле работает в сети АЗС Orlen Baltics retail, принадлежащей концерну Orlen, сообщает портал lrytas.lt.

Советник премьер-министра Томас Бержинскас не мог сказать lrytas.lt, когда Сверняле устроилась в эту компанию и какую должность там занимает. "Появились новые обстоятельства в связи с рабочим местом супруги, поэтому премьер-министр, как того требуют законы, указал эти обстоятельства в своей декларации. Других комментариев не будет", – сказал советник.