Самые дорогие для проживания страны: жизнь в Литве дешевле, чем в Латвии и Эстонии

Американское издание CeoWorld Magazine указало, что самая дорогая для проживания страна - Швейцария.

Всего в рейтинг попали 132 страны, которые оценивали по 5 критериям – цены на жилье, аренда жилья, цены на продукты питания, цены в ресторанах, покупательная способность жителей.

В первой десятке после Швейцарии идет Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Во вторую десятку попали Гонконг, Барбадос, Ирландия, Франция, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Бельгия, Сейшелы, США.

Литва в этом списке занимает 66-е место, она дешевле Латвии (58) и Эстонии (50).

Великобритания находится на 27 месте, Германия – 29, Китай – 80, Польша – 81, Россия – 82.

В конце списка - Узбекистан, Сирия, Афганистан и Пакистан.