Больше миллиона жителей Литвы получили письма "Содры" и Больничной кассы: сколько стоили предоставленные вам услуги

Государственная больничная касса (ГБК) через страницы на сайте "Содры" www.sodra.lt/gyventojui разослала жителям предложение проверить, какую сумму предоставленных им услуг и лекарств оплатили из фонда Обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ).

Жители сообщают, что на данный момент подключиться к сайту невозможно. ГБК просит попытаться подключиться позже.

ГБК решила предпринять такой шаг, поскольку значительно вырос уровень сознательности жителей. Они все чаще интересуются, что получают в обмен на уплаченные налоги.

Вместе с тем это определенная отчетность перед налогоплательщиками, которая поможет понять, на что идут деньги, и как действует принцип солидарности. Надеются также, что эта информация послужит сокращению уровня коррупции в сфере здравоохранения.

"Если жители будут знать, сколько стоит та или иная предоставляемая им услуга, они обязательно подумают прежде чем предлагать врачу взятку или вознаграждение. Это отличный способ для снижения коррупции в сфере здравоохранения", - сказал директор ГБК Гинтарас Кацявичюс.

Директор "Содры" Юлита Варансукене считает, что такая информация поможет жителям лучше понять важность ОНЗ для каждого.

Многих, кто хочет узнать стоимость тех или иных услуг, удивит реальная стоимость тех или иных услуг. Например, операция в случае катаракты стоит 400 евро, удаление аппендикса – 850-1500 евро, удаление камней из желчного пузыря с помощью лароскопа – 1100-2200 евро.

Но есть и более дорогостоящие услуги. Операция на сердце - 5600- 13 000 евро, лечение в случае инсульта до 11 000 евро, трансплантация и лечение почек 22 000 евро, пересадка сердца – больше 125 300 евро.

Между тем при лечении рака груди только лекарства для одного пациента стоят 22 000-70 000 евро в год. Компенсируемые лекарства для больных диабетом второго типа - 400 евро в год.

Получить такую информацию можно было и до этого года. Можно было подать заявку территориальному отделению ГБК или представителю в муниципалитете и получить бумажный вариант. Второй способ – воспользоваться информацией ГБК через „E. valdžios vartai".

По данным ГБК, в прошлом году каждый работающий житель Литвы в среднем заплатил ОНЗ на сумму 998 евро, лица, которые платили ОНЗ за себя сами – 432 евро, за пенсионеров, детей и других лиц ОНЗ платит "Содра" - в среднем 321 евро.