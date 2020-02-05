Инициатива: в Литве хотят упростить процедуру эвакуации оставленного в неположенном месте авто

Чтобы обеспечить безопасное движение, парламент Литвы подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КАП), которые уполномочат представителей муниципалитета эвакуировать оставленные в неположенном месте автомобили. Сейчас такое право есть только у полиции.

Депутат СО-ХДЛ Миколас Маяускас представил поправки 5 февраля. В соответствии с новым порядком, штраф за такое нарушение увеличится до 100 евро.

Поправки распространяются на те случаи, когда автомобили оставляют в тех местах, где по ПДД это запрещено.

Сейчас представители муниципалитета могут только составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, но эвакуировать авто не могут. Это привилегия полиции.

"Однако у полиции не всегда есть время и необходимые ресурсы для применения этого права, если такие полномочия будут и у муниципалитетов, то будет лучше обеспечено соблюдение ПДД. Эта проблема будет решаться эффективнее, а полиция сможет сконцентрироваться на более грубых нарушениях КАП, превенции преступлений и расследованиях", – сказал Маяускас.

По его словам, эту инициативу поддерживает и Департамент полиции. "Я говорил с генкомиссаром Ренатасом Пожелой, он это решение одобряет. Я обсудил этот вопрос с коллегами в каунасском и клайпедском муниципалитетах. Они также видят эту проблему. В небольших городах такие проблемы встречаются реже", – заметил депутат. Он сказал, что предлагает установить порядок правительству, а каждый муниципалитет сможет расставить свои приоритеты.

"Представители Вильнюсской мэрии ясно называют несколько важных моментов: эвакуировать оставленные около перекрестков автомобили, с тех мест, где они мешают безопасности движения, скажем, автомобиль стоит на тротуаре, а пешеходы должны его обходить, выходить на проезжую часть. Также, если авто мешает въезду во двор, и там, где заставлены контейнеры", – сказал собеседник.

"Тем самым это коснется злостных нарушителей, которых не пугают штрафы. Часто в Старом городе можно увидеть роскошные автомобили на пешеходных переходах. Мне кажется, такие авто надо эвакуировать. В данном случае это было бы эффективной мерой", – продолжил он.

Маяускас прибавил, что штраф - не единственное неудобство в случае эвакуации. Сам водитель должен будет забрать авто с площадки, на которую его увезут. Мало того, надо будет заплатить штраф, оплатить расходы на эвакуацию и стоянку. Минимально это обойдется в 100 евро.

Сейчас за такое нарушение грозит штраф в размере 30-90 евро.

Маяускас предлагает эвакуировать автомобили на стоянки "Паркуйся и езжай", принадлежащие муниципалитету.

"Эти стоянки находятся в удобных местах, не придется ехать за автомобилем за город. Сейчас на этих стоянках места достаточно", – сказал депутат.

Маяускас прибавил, что принудительная эвакуация количество мест для парковки не увеличит.

"Часть водителей злонамеренно бросают автомобили, где попало. Другие нарушают правила, понимая это, но поступают так, поскольку им негде оставить машину. Но даже в таком случае нарушение ПДД - не выход", – сказал он.

По словам депутата, Вильнюсская мэрия намерена выделить 70 000 евро на разметку стоянок у многоквартирных домов. Появится 19 000 кв. м для парковки.

Проект поправок подписали депутаты Маяускас, Гедиминас Василяускас и Гинтарас Вайчекаускас.