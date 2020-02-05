СМИ: супруга премьер-министра Литвы устроилась на работу в компанию Orlen Карбаускис: неужели жена премьера не должна работать?

4 февраля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обновил свою декларацию частных интересов – глава правительства указал, что его жена Сильвия Скверняле работает в сети АЗС Orlen Baltics retail, принадлежащей концерну Orlen, сообщает портал lrytas.lt.

Советник премьер-министра Томас Бержинскас не мог сказать lrytas.lt, когда Сверняле устроилась в эту компанию и какую должность там занимает. "Появились новые обстоятельства в связи с рабочим местом супруги, поэтому премьер-министр, как того требуют законы, указал эти обстоятельства в своей декларации. Других комментариев не будет", – сказал советник.

В декларации допущена ошибка, указано, что место работы – Orlean Baltics retail, но по коду компании видно, что это Orlen Baltics retail.

"Сначала надо выяснить, какую должность занимает супруга премьера или кем ее устроили. Я знаю только, что это не руководящая должность. <...> Человек устраивается на работу по специальности, рядовая должность. А какая разница, где? Жена премьера не имеет права работать?", – сказал в интервью на радио LRT лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

"Мне об этом Саулюс сказал примерно неделю назад. Он сказал, что Сильвия устроилась рядовым финансовым аналитиком в одной из компаний, связанных с Orlen. Он мне тогда сказал, что его наверняка обвинят черти в чем. Я сказал, что это смешно – обычная женщина устраивается на обычную должность, за элементарную зарплату, разве кто-то что-то начнет раздувать", – вспоминал он о разговоре. Кроме того, Карбаускис поздравил супругу премьер-министра.

"Я поздравляю ее с тем, что она начала работать. Рядовая женщина – найдите мне других жен премьеров, которые устраиваются в обычную компанию на обычную должность. Это пример того, что речь идет о простой семье, о чем мы тут говорим? Жена, любящая своего мужа и свою семью, идет работать в обычное место по специальности, чтобы содержать семью", – сказал DELFI Карбаускис.

"Факт в том, что начав раздувать скандал, никто не поинтересовался, кем она устроилась. По записи в декларации ничего неясно, это может быть и место уборщицы. (…) Сразу же появились обвинения в адрес Сквернялиса, о том, что это выгода, связи. А она устроилась по специальности", – сказал Карбаускис.

"Если жена хочет работать на этой работе, если это ее выбор, она сама устроилась, вопрос – неужели надо ей запретить работать там, где она хочет? О какой коррупции идет речь? Я сказал Саулюсу, если будет скандал, объяснишь людям, они поймут, что ничего скандального нет. Поскольку жена после отпуска по уходу за ребенком, идет работать. Это важные для семьи доходы – вы ведь знаете их ситуацию: Саулюс лечится, даже не знает, сможет ли продолжить карьеру политика. Если ситуация со здоровьем пойдет в неблагоприятном ключе, то представьте, какую он будет получать пенсию, а жена не будет работать?" – рассуждал глава "крестьян".

Политик сказал, что любая должность жены премьера вызвала бы вопрос – точно ли ее приняли в результате конкурса.

"В данной ситуации надо благодарить правительство и в первую очередь Сквернялиса за урегулирование отношений с Польшей. (...) за это надо выдавать медали", – сказал Карбаускис.

Он сказал, что те, кто понимает ситуацию и все равно раздувает скандал, наносят вред здоровью премьера.

"Я думаю, они сознательно хотят навредить здоровью. Откуда его болезни? Врачи ясно сказали – это стресс. И сейчас эти вопросы поднимают сознательно. Я понимаю, что сейчас семье непросто", – сказал DELFI Карбаускис, заметив, что зарплата у Скверняле небольшая.

В конце прошлого года портал 15min.lt писал, что после встреч Сквернялиса с польскими политиками, о которых не сообщалось, нефтеперерабатывающий концерн Orlen Lietuva, которым управляет польская государственная компания Orlen, получил скидки на перевозку грузов по железной дороге (ее предоставила госкомпания "Литовские железные дороги").

В свою очередь концерн поддержал баскетбольные клубы - вильнюсский Rytas и паневежский Lietkabelis, а также Региональную баскетбольную лигу – все эти организации связаны с предпринимателями из окружения Сквернялиса.

Премьер назвал эту информацию сознательной ложью. Он сказал, что соглашение между "ЛЖД" и Orlen Lietuvа было в интересах государства.