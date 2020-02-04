Насилие над женщиной: распространявшееся видео было снято в Литве, подозреваемый задержан

В социальных сетях пользователи стали распространять жуткую видеозапись - на ней было запечатлено насилие над женщиной. Женщину избил литовец, который с жертвой говорил по-русски.

Такое видео в редакцию DELFI прислал читатель, отметивший, что видео распространялось в одной закрытой группе на фейсбуке.

Представитель полиции Рамунас Матонис сначала сказал DELFI, что видео распространялось в разных социальных сетях и в разных группах, но неясно, кто его опубликовал, и где оно было сделано. Он сказал, что полиция выясняет обстоятельства и призвал пострадавшую или знакомых агрессора позвонить в полицию.

После обеда Матонис сказал DELFI, что выяснилось, что видео было снято раньше, начато расследование, полиция нашла подозреваемого.

снимал сам агрессор. Он избивал женщину, оскорблял ее. Самого подозреваемого на видео нет, только слышен его голос. Видно, что мужчина использовал и слезоточивый газ.

На пострадавшей был тонкий халат, боди, черные чулки.

Мужчина бранился по-русски. Кричал, чтобы она убиралась из Литвы, что она здесь работать не будет. Можно предположить, что пострадавшая предоставляла сексуальные услуги.

На видео видно, что женщина плачет и стонет. У нее идет носом кровь. Мужчина бил ее ногами, в том числе по голове.

Женщина умоляла мучителя прекратить экзекуцию. "Больше не буду работать, обещаю, пожалуйста", – с трудом произнесла пострадавшая.

Матонис сказал, что в полицию это видео стали присылать сами пользователи сетей.

После обеда Матонис сообщил, что полиции удалось выяснить личность мужчины, который подозревается в насилии. Полиция благодарит всех, кто не остался равнодушным и сообщил об этом видео в полицию.