Во время операции в Мариямполе полиция Литвы задержала двоих таджиков и 86 автомобилей

Криминалисты ГКП Мариямпольского округа в ходе успешной операции нанесли сокрушительный удар по лицам, которые занимаются преступной деятельностью.

Всего в течение нескольких дней обнаружили 85 автомобилей, как подозревают, с фальшивыми идентификационными номерами и 1, возможно, угнанный внедорожник. Задержаны двое подозреваемых - граждане Таджикистана. Одному из них суд назначил меру пресечения в виде ареста. В ходе обысков обнаружили 70 возможно фальшивых свидетельств о регистрации разных автомобилей и другие данные, подтверждающие преступные деяния. По имеющимся данным, эти автомобили планировали вывезти в Таджикистан.

В ходе расследования полиция надеется установить реальные идентификационные номера и выяснить, не были ли эти автомобили угнаны. Это масштабное и интенсивное расследование, поэтому могут выясниться и другие преступления и подозреваемые. Расследование контролирует Мариямпольская участковая прокуратура.