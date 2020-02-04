Дело инспектора идет в суд: будучи на больничном во время охоты застрели волка

Департамент охраны окружающей среды начал расследование после того, как портал DELFI сообщил о том, что старший инспектор Друскининкайского отделения Департамента охраны окружающей среды Донатас Рачкаускас 29 ноября 2019 года в Гирайтском лесу застрелил волка.

Журналисты выяснили, что инспектор не только мог нарушить правила охоты, но и охотился, когда был на больничном.

Эту информацию в декабре прошлого года DELFI подтвердил начальник Рачкаускаса Эвалдас Брусокас.

"В тот день работник находился на больничном. Это отмечено и в моем служебном рапорте, который я передал следственной группе", – сказал DELFI Брусокас. Министерство охраны окружающей среды отметило, что внутреннее расследование было завершено.

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"Информируем, что после окончания расследования 3 февраля в отношении инспектора Д.Р. был составлен протокол об административном нарушении за то, что он запрещенным способом (используя искусственное освещение, прожектор) застрелил волка. Решение по этому делу примет суд", - сказано в документе.

Кроме того, министерство подтвердило, что Рачкаускас охотился, когда находился на больничном. Соответствующие выводы комиссия передаст Фонду социального страхования ("Содре") для принятия решения.

Оба решения еще могут быть обжалованы.