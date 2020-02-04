Советник президента: Вильнюс живет как Финляндия, остальная часть Литвы – как Румыния

Европа предлагает снижать выделяемые Литвы средства из фонда смычки, а советник президента страны Гитанаса Науседы акцентирует, что для того, чтобы снизить разницу между столицей и регионами, нужны средства.

По словам Симонаса Крепшты, экономическое различие между Вильнюсом и регионами Литвы доказывает тот факт, что в Вильнюсском регионе ВВП на одного жителя составляет 112% уровня ЕС, а в остальной части – 65%.

"Мы акцентируем, что есть разница между регионами, мы знаем, что ВВП в Вильнюсском регионе составляет 112% уровня ЕС, значит Вильнюс живет как Финляндия. Остальная часть Литвы составляет 65% среднего показателя по ЕС, там живут, как в Румынии", – сказал в интервью на Žinių radijаs Крепшта.

"Для полной интеграции и снижения разницы нужна помощь ЕС", – прибавил он.

По словам Крепшты, ЕС хочет снизить средства фондов смычки, поскольку экономика страны в последние годы росла.

"Надо отметить, что эти средства урезают с такой скоростью потому, что в последние 7-8 лет экономика Литвы успешно росла. Эти средства напрямую связаны с экономическим развитием страны", – сказал советник президента.

Несмотря на это, по его словам, не стоит слишком концентрироваться на ВВП на одного гражданина.

"Мы акцентируем, что концентрация, как сейчас это делает Европа, на ВВП на долю одного жителя - это узкий взгляд, поскольку за то же время мы лишились большого количества жителей, а это искусственно увеличило показатель", – подчеркнул Крепшта.

В проекте бюджета ЕС на 2021–2027 гг предлагается сократить средства фондов смычки для Литвы на 27%.