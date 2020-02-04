Разведка: бесплатные визы в РФ - риск безопасности Литвы и почва для вербовки Рекомендации гражданам Литвы, отправляющимся в Россию

Литовская разведка во вторник предупредила, что система бесплатных виз в Россию повышает риски для безопасности Литвы, поскольку создает Москве благоприятные условия для вербовки шпионов.

В прошлом году Россия создала условия получения бесплатных электронных виз для граждан Литвы и других 52 государств при посещении Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что это решение не только предоставляет дополнительные возможности для поездок жителей Литвы по России, но и создает риск для национальной безопасности.

"Упрощение визового режима и растущий в связи с этим поток иностранцев, путешествующих в Россию, создает особо благоприятные условия для российских разведслужб", – говорится в оценке угроз нацбезопаности.

В документе также отмечается, что информация о пребывающих в Россию иностранцах российские разведведомства получают одновременно с тем, как иностранец подает заявление на получение визы.

Литовская разведка утверждает, что среди прибывающих российские спецслужбы ищут лиц, которые бы могли обладать ценной информацией, либо, являются уязвимыми по их мнению.

В отчете говорится, что особое внимание российская разведка уделяет прибывающим в Россию бывшим и нынешним политикам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, журналистам.

Гражданам Литвы, отправляющимся в Россию, разведка рекомендует избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, избегать брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства, получаемые предложения и просьбы.

Внимание русским Литвы

В отчете также говорится, что российская разведка стремится воспользоваться проживающими в Литве соотечественниками.

В отчете предана гласности и личность активно действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным разведки, сотрудник ФСБ Петр Чагин, осуществляя разведывательную деятельность против Литвы, использует прикрытие несуществующей общественной организации Калининградской области "Фонд победы" и личностью фиктивно представляющего ее общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса.

Разведка сообщает, что действуя из Калининградской области, П. Чагин активно устанавливал контакты с представителями организаций российских соотечественников в Литве, через них организовал и финансировал в различных городах Литвы мероприятия, призванные создать положительный образ Советского Союза и России.

В отчете публикуется и его фотография.

FSB pareigūnas P. Čaginas Foto: VSD/AOTD nuotr.

В документе говорится, что ФСБ через граждан Литвы в прошлом году выделила средства на шесть мероприятий в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, которые соответствовали российской идеологической политике, связанной со Второй мировой войной.

Как и в прежние годы, в отчете говорится, что основную угрозу Литве представляют осуществляемые Россией внешняя политика и политика безопасности.

В этом отчете также опубликована фотография состоявшегося в ноябре прошлого года обмена шпионами на Куршской косе.