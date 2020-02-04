Глава МИД Литвы призвал премьера Беларуси реализовать рекомендации по БелАЭС

Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал белорусского премьера Сергея Румаса реализовать международные рекомендации по безопасности Белорусской АЭС в Островце.

"Есть и расхождения во мнениях, что я должен отметить, но вы прекрасно знаете наш подход к БелАЭС. Первый реактор уже стоит, остается доставить топливо. Мы придерживаемся своей позиции и надеемся на ваше понимание – чтобы вы реализовали международные рекомендации", – заявил в начале встречи Л. Линкявичюс.

Литовское правительство заявляет, что строящаяся в 50 км от Вильнюса АЭС нарушенает стандарты безопасности и охраны природы. Минск эти обвинения отрицает.

В начале встречи, за которой разрешили наблюдать журналистам, премьер Беларуси, в свою очередь, акцентировал растущее торгово-экономическое сотрудничество между соседними государствами.

"Я бы хотел выразить удовлетворение тем, что сегодня торгово-экономическое сотрудничество с Литвой идет очень хорошо, уже есть статистика за 2019 год – торговый оборот приблизился к 1,5 млрд долларов", – сказал С. Румас.

"Невзирая на высокие цифры, я убежден, что возможности нашего сотрудничества не исчерпаны, и оно может быть лучше", – отметил белорусский премьер.

По его словам, содействовать укреплению двухсторонних связей может Литовско-белорусский экономический форум, запланированной в Клайпеде.

По утверждению главы белорусского правительства, обе страны могли бы больше сотрудничать в транспортной, логистической сферах, в лесном хозяйстве и деревообработке, в сферах информационных и цифровых технологий.

"Я также считаю, что активизации двухстороннего взаимодействия будет способствовать возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – добавил С. Румас.

Л. Линкявичюс передал приглашение литовского премьера Саулюса Сквернялиса посетить Литву.

"Пользуясь случаем, я бы хотел передать приглашение своего премьера на этот форум, о котором вы упомянули – на майский экономический форум в Клайпеде", – сказал глава МИД Литвы.

В продолжение визита в Минске Л. Линкявичюс еще встретится с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, после встречи планируется пресс-конференция двух министров.

Ранее планировалось, что Л. Линкявичюс встретится во вторник и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но это встреча не состоялась.

Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года.