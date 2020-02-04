Разведка: импорт СПГ из России через Клайпеду создает риск энергонезависимости Литвы

Во вторник литовская разведка предупредила, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через Клайпедский порт создает угрозу энергетической независимости Литвы.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.

"Крупнейший риск энергетической безопасности Литвы создает стремление России сохранить энергетическое доминирование на рынках Балтийских стран", – говорится в отчете.

"С начала 2019 года в рынок СПГ Литвы пытается влиться российская компания "Новатэк", которая вместе с "Газпромбанком" эксплуатирует терминал СПГ в Высоцке", – говорится в документе.

По мнению разведслужб, приоритетная сфера компании – поставки СПГ в Балтийских странах через Клайпедский терминал по самой низкой рыночной цене.

"Новатек" мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий. Поэтому "Новатэк" заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран", – утверждает в отчете.

Разведка отмечает, что хотя "Новатэк" представляется частной и одной из самых прозрачных компаний России, "нет сомнений в том, что ее стратегия и цели деятельности согласуются с высшими представителями властей России".

В документе говорится, что один из акционеров "Новотэка" – российский олигарх Геннадий Тимченко. В отношении его Казначейский департамент США применяет санкции, он сам, согласно отчету, принадлежит к кругу лиц, близких к президенту Владимиру Путину, кроме того, часть акций "Новатэка" принадлежит российскому госконцернту "Газпрому".

Новейший груз "Новатэка" прибыл в Клайпеду в конце января.

По данным оператора терминала СПГ - компании Klaipedos nafta, в прошлом году рыночная доля этой российской компании составила 13% импортируемого объема газа.

Терминал СПГ в Клайпеде оборудован в 2014 году с целью прекращения монополии российского концерна "Газпром" на поставки газа в Балтийские страны.

Согласно отчету разведки, "Газпром", утративший позиции на литовском рынке, должен был приспособиться к новым условиям: предложить газ на более выгодных условиях, избегать ценовых манипуляций, заключать более гибкие сделки и искать иные способы сохранения своего влияния.

Разведка отмечает, что в прошлом году "Газпром" избегал оказывать прямое влияние или прибегать к агрессивным мерам, однако укрепил деятельность через лояльных посредников – предпринимателей, имеющих связи с "Газпромом" и участвующих в схеме торговле газом "Газпрома" через компании, зарегистрированные в Литве и за границей.

В оценке угроз также говорится, что в 2019 году позиции в Балтийских странах также пытался укрепить и российская группа энергокомпаний "Интер РАО ЕЭС".

Разведчики считают, что для нее "актуально не только сохранение торговли электроэнергией на рынках, но и влияние на решения по стратегически важному проекту синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы".

"Интер РАО ЕЭС" (англ. Inter RAO UES) заинтересована в сохранении и повышении объемов торговли электроэнергией в регионе, поэтому ее представителям важно, чтобы Балтийские страны не ограничивали импорт электроэнергии из третьих стран. Стремясь к благоприятным для нее решениям, представители группы компаний пытались завязать связи с представителями ведомств Евросоюза и надеялись получить их благосклонность", – говорится в анализе угроз.