В представленном отчете ДГБ Литвы – скрытый инцидент на Островецкой АЭС

Литовская разведка сообщает, что по мере приближения дня запуска Островецкой АЭС нарастает напряжение в отношениях между белорусскими ведомствами и представителями компании "Росатом", которая осуществляет проект.

В традиционном отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки сказано, что АЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности.

"По мере приближения установленного срока запуска БелАЭС нарастает напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проекта, и представителями "Росатома" – все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС", – сказано в отчете. В документе БелАЭС - это Островецкая АЭС.

Разведка обратила внимание на то, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец.

Литовская разведка считает, что он ушел с поста, чтобы "избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску".

По данным отчета, Белорусский следственный комитет уже начал расследование в связи с инцидентами на строительной площадке, в ходе расследования были задержаны несколько человек, работавших на российского подрядчика, однако из-за давления со стороны российских дипломатов дела были прекращены.

В документе сказано, что представители "Росатома" халатно относятся к требованиям белорусских ведомство, контролирующих строительство, а самим белорусам не хватает как компетентности, так и воли для жесткого контроля.

По данным разведки, в конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте.

"По оценке разведки, установку сокрытия подобной информации о недостатках проекта БелАЭС поддерживает "Росатом", поскольку опасается за свою международную репутацию надежного партнера в деле осуществления проектов строительства АЭС", – сказано в документе.

Беларусь утверждает, что Островецкая АЭС, которую строят в 50 км от Вильнюса, начнет работу в этом году.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который находится с визитом в Беларуси, на встрече с премьер-министром и главой МИД этой страны намерен требовать, чтобы перед запуском АЭС были выполнены все международные рекомендации.