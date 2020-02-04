ДТП в Вильнюсе: после столкновения с автомобилем BMW врезался в стену

3 февраля, в 23 ч.,в районе Антакальнис, около перекрестка ул. Шило и Антакальнё, автомобиль BMW столкнулся с автомобилем Ford, а затем врезался в стену.

По словам полицейских, BMW, ехавший на красный свет, не пропустил автомобиль Ford.

После столкновения BMW врезался в стену многоквартирного дома. В ДТП пострадали три человека. Пассажир BMW находится в тяжелом состоянии. Его вместе с водителем увезли в больницу.

Пассажир Ford получил легкие травмы, его в больницу увезли на обследование. Полиция информировала, что участвовавший в ДТП BMW - электромобиль.

После ДТП движение на ул. Антакальнё было заблокировано. Около полуночи движение было возобновлено. По предварительным данным, в BMW ехали молодой человек с девушкой.