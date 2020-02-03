В Вильнюсе в котловане необычная картина: два автомобиля

Жителей столичного района Каролинишкес удивила увиденное через окно картина. В котловане на стройке (на этом месте начали строить бизнес-центр) стоят два автомобиля.

Как выяснилось, по адресу проспект Лайсвес, 36, в январе начато строительство бизнес-центра Freedom36. Заказчик проекта – компания Karklita.

DELFI связался с гендиректором компании Ауримасом Мартинкенасом. Тот объяснил, что эти машины остались на этом месте после того, как упразднили действовавшую там стоянку для машин, ее оператор арендовал у Karklita.

"Кому принадлежат автомобили - неизвестно – их искал оператор стоянки, который ранее арендовал этот участок. Мы обращались и в полицию и в Вильнюсскую мэрию, однако выяснить, кому они принадлежат, не удалось.

Автомобили с участка компании не убирали, поиски их владельцев продолжаются", – сказал он и прибавил, что было решено начать подготовку котлована. Убрать машины нельзя было, поскольку они сняты с учета.

"Сейчас на участке копают котлован, подрядчик, не согласовав с заказчиком (ЗАО Karklita), решил временно убрать автомобили на строительную площадку, чтобы они не мешали работам", – сказал он.

Мартинкенас заверил, что поиск владельцев автомобилей продолжает полиция.

Как сказано на сайте Freedom36, на проспекте Лайсвес, 36, появится 6-этажный бизнес-центр. Строительство было начато в январе 2020 года, его планируют завершить в III квартале 2021 года.

В пресс-релизе сказано, что инвестиции в проект составят 30 млн. евро.