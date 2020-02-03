Министр окружающей среды намерен обратиться в ведомства РФ в связи с парафином на взморье

Если подтвердится предположение о том, что парафин на литовское побережье Балтики попал из России, литовский министр окружающей среды Кястутис Мажейка планирует обратиться в этой связи в ответственные ведомства этой страны.

"Можно предположить, что это из находящегося в Балтийском море месторождения нефти на российской стороне, именно оттуда он (парафин – ред.) попал в окружающую среду и (им) был усеян весь пляж. Это отходы, мы собираем данные, я считаю, что нужно будет обратиться к руководству или в ответственные ведомства соседней страны, чтобы они дали оценку этой ситуации и представили план действий, как избежать таких бедствий в будущем", – сказал К. Мажейка в понедельник BNS.

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По его словам, такое обращение могло бы быть рассмотрено после получения всех данных об инциденте и подтверждения этих подозрений о происхождении отходов.

"Могут быть и другие обстоятельства: (парафин мог попасть – ред.) с проходящего судна, еще откуда-то. Важно дать этому оценку и не принимать поспешных решений", – подчеркнул министр.

Представители Национального парка Куршской косы и самоуправления Неринги, к которым обратилось за комментариями агентство BNS, сказали, что хотя парафин на взморье встречался, в таких количествах его не находили как минимум десять лет.

По данным К. Мажейки, это может быть самое большое количество парафина, которое когда-либо выбрасывало море.

Министр подчеркнул, что парафин не является опасным отходом, поэтому опасности для окружающей среды нет.

"Ситуация точно не опасна для окружающей среды, однако это прежде всего эстетическое, визуальное загрязнение, инородное тело, которое обязательно нужно устранить, а это требует определенных ресурсов, особенно человеческих", – сказал К. Мажейка.

Непонятное вещество, похожее на парафин было замечено на побережье 23 января. Природоохранители установили, что оно могло попасть в Литву из России.

Дирекция Национального парка Куршской косы и волонтёры самоуправления Неринги собрали около двадцати кубометров этих отходов.

Как сказала BNS в понедельник представитель самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте, работы по сборы парафина еще не закончены, их планируется продолжать и предполагается завершить во вторник. Тогда выяснится и всё собранное количество загрязнений.