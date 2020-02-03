Метеорологи: январь этого года в Литве – самый теплый в истории

Январь этого года был самым теплым за всю историю наблюдения за погодой, сообщила в понедельник Литовская гидрометеорологическая служба.

Средняя температура в январе в 2020 году в Литве составила 2,8 градуса тепла – на 6 градусов выше, чем многолетний средний показатель.

"До сих пор самым теплым январь в Литве был в 1989 году, когда среднемесячная температура составила 1,9 градуса. Самым холодным был январь 1987 года, когда средняя температура достигала минус 15,1 градусов", – отметил в пресс-релизе климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

В столице среднемесячная температура января также была самой высокой с начала истории метеорологических наблюдений в 1778 году и в этом году составила 1,9 градуса тепла.

По словам Валюкаса, еще одна особенность января этого года - в этом месяце в Литве не было ни одного дня,когда снег укрыл землю.

В связи с глобальными климатическими изменениями температура в январе в Литве с 1961 года по сегодняшний день поднялась на 2,9 градуса.