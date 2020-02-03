Миллиардер из США выбрал для бизнеса Каунас: на улицах его не узнают, а работники получают тысячные зарплаты

10 миллиардов долларов США - в такую сумму сейчас оценивается имущество американского миллиардера 41-летнего Роберта Пера. Немногие знают, что значительную роль в его карьере играет литовский Каунас. Знакомство Пера с каунасскими программистами и первые успешные заказы переросли в постоянное сотрудничество – а потом и в историю успеха мирового значения. Сейчас ему принадлежит не только компания Ubiquiti, но и баскетбольный клуб НБА Grizzlies, в котором играет Йонас Валанчюнас. Пера неоднократно приезжал в Каунас, а на встречах с коллегами интересовался литовскими баскетболистами и ареной "Жальгирис".

Пера - самый молодой миллиардер в мире. Он начал свою работу в компании Apple, где и родилась идея о своей реализации в еще только зарождающейся отрасли беспроводных технологий (Wi-fi). Затем он открыл свою компанию Ubiquiti. Он начал свой бизнес с 30 000 долларов США.

Немногим известно, что успешной деятельности компании Пера способствовали каунасские программисты. Трамплином к успеху Ubiquiti стало оборудование NanoStation.

2008 год для Ubiquiti завершился получением доходов на сумму 50 млн. долларов США за счет NanoStation.

В центре Каунаса, на тихой улочке В.Путвинскё, работает небольшая компания ИТ Ubiquiti Networks Europe. Ее возглавляет Раса Юодишене. В ней работают талантливые специалисты. Согласно имеющимся данным, средняя зарплата 30 работников компании составляет чуть больше 5000 евро "на бумаге".

Пера начал работать с каунасцами 15 лет назад, когда Пера сделал свой первый заказ. Позже он предложил местным специалистам постоянное сотрудничество.

"Именно в Каунасе он решил основать отдел научных исследований и развития – R&D (Research and development). Он приехал со своими деньгами в Каунас, и мы начали работать вместе", – рассказала Юодишене.

"Вся серия продукции "М" компании Ubiquiti и следующая за ней airMax ac была произведена в Азии, а программное обеспечение – создано нами. Конечно, сами идеи генерировал Роберт", – сказала Юодишене. Она рассказала, что в Каунасе проводят и тестирование оборудования.

Что побудило миллиардера выбрать каунасцев? Юодишене считает, что это обусловила высокая квалификация каунасских специалистов и менталитет ИТ работников старого поколения.

"Сейчас приходит молодежь, которая уверяет, что все знает и хочет получать 1500-2000 евро, работать по свободному графику и т.д. Начинаешь расспрашивать, проверяешь знания и понимаешь, что человек не очень-то и разбирается в этом. Но они уверены в себе, можно сказать, люди американского стиля – умеют себя хвалить", – сказала Юодишене.

По ее словам, поколение профессионалов ИТ, которых встретил Пера, совсем иное. Они скромнее, не склонны хвалить себя, но могут выполнять сложные задачи. "Думаю, поэтому нас и выбрали - было легко договориться. Мы можем быстро выполнить задачи, не хвастаемся. Мы просто способные и трудолюбивые люди", – сказала DELFI Юодишене.

Сейчас компания привлекает талантливых работников, которым платит солидные зарплаты.

"Мы сразу принимаем на работу только очень способных людей, которые на самом деле знают, чего хотят, умеют работать, знают сферу, в которой намерены работать.Отбор проводим сами, конечно, важны и рекомендации", – сказала директор.

Юодишене рассказала, что Пера очень трудолюбив и много требует как от себя, так и от подчиненных.

"Работать с ним нелегко. Для этого человека не существует ни рабочих часов, ни временных поясов. Этого он требует и от других. Он не дает почивать на лаврах, всегда видит, в чем можно подтянуться. Может и отругать, поэтому нужна эмоциональная выдержка", – сказала Юодишене.